Помните о "Мертвой руке": в России ответили на видео американцев с "уничтожением" С-400

Помните о "Мертвой руке": в России ответили на видео американцев с "уничтожением" С-400
Фото: pixabay.com
Эксперт посоветовал воинственным Штатам не забывать о способной нанести ядерный удар системе

Москва ответит на ракетное нападение с помощью "Периметра". Эту способную нанести ядерный удар в автоматическом режиме систему на Западе называют "Мертвой рукой". О том, что в распоряжении России имеется действительно мощное оружие, американцам напомнили после мультиков об ударах по российскому кораблю и ЗРК С-400.

С помощью ролика США показали, как работает ракетный комплекс AML. На кадрах система совместно с РСЗО HIMARS атаковала крейсер "Варяг" и ударила по российским С-400. Как отметил военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец, пока эффективность этого оружия видна только на видео. На вооружение комплекс не приняли – разрешений не выдавали.

Баранец подчеркнул, что в случае ракетного удара по России нам будет, чем ответить. "Мертвая рука" накажет любого агрессора. Обозреватель заявил, что Москва не будет бить по пустынным территориям в случае военного конфликта.

"У нас есть план применения стратегических ядерных сил",

сказал Баранец в разговоре с изданием "ПолитРоссия".

Ранее американцы, ссылаясь на данные разведки, заявили, что командный пункт "Периметра", который находится в бункере в горе  Косьвинский камень, является самым защищенным местом на планете.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Кремль выставил Лондону ответный ультиматум по встрече Путина и Джонсона

Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев

Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1671 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей