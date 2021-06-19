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Москва ответит на
ракетное нападение с помощью "Периметра". Эту способную нанести ядерный удар в
автоматическом режиме систему на Западе называют "Мертвой рукой". О том, что в
распоряжении России имеется действительно мощное оружие, американцам напомнили
после мультиков об ударах по российскому кораблю и ЗРК С-400.
С помощью ролика США показали, как работает ракетный комплекс AML. На кадрах система совместно с РСЗО HIMARS атаковала крейсер "Варяг" и ударила по российским С-400. Как отметил военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец, пока эффективность этого оружия видна только на видео. На вооружение комплекс не приняли – разрешений не выдавали.
Баранец подчеркнул, что в случае ракетного удара по России нам будет, чем ответить. "Мертвая рука" накажет любого агрессора. Обозреватель заявил, что Москва не будет бить по пустынным территориям в случае военного конфликта.
"У нас есть план применения стратегических ядерных сил",
– сказал Баранец в разговоре с изданием "ПолитРоссия".
Ранее американцы, ссылаясь на данные разведки, заявили, что командный пункт "Периметра", который находится в бункере в горе Косьвинский камень, является самым защищенным местом на планете.
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