Эксперт посоветовал воинственным Штатам не забывать о способной нанести ядерный удар системе

Москва ответит на ракетное нападение с помощью "Периметра". Эту способную нанести ядерный удар в автоматическом режиме систему на Западе называют "Мертвой рукой". О том, что в распоряжении России имеется действительно мощное оружие, американцам напомнили после мультиков об ударах по российскому кораблю и ЗРК С-400.



С помощью ролика США показали, как работает ракетный комплекс AML. На кадрах система совместно с РСЗО HIMARS атаковала крейсер "Варяг" и ударила по российским С-400. Как отметил военный обозреватель "Комсомолки" Виктор Баранец, пока эффективность этого оружия видна только на видео. На вооружение комплекс не приняли – разрешений не выдавали.

Баранец подчеркнул, что в случае ракетного удара по России нам будет, чем ответить. "Мертвая рука" накажет любого агрессора. Обозреватель заявил, что Москва не будет бить по пустынным территориям в случае военного конфликта.

"У нас есть план применения стратегических ядерных сил",

– сказал Баранец в разговоре с изданием "ПолитРоссия".

Ранее американцы, ссылаясь на данные разведки, заявили, что командный пункт "Периметра", который находится в бункере в горе Косьвинский камень, является самым защищенным местом на планете.