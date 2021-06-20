Отдыхающие немного опешили от такого сюрприза

В Сети появилось видео с малым десантным кораблем "Евгений Кочешков", экипаж которого устроил стоянку прямо на песчаном пляже в бухте Желтая (Ленобласть). Очевидцы поделились кадрами и эмоциями.



"…припарковался прямо на берегу", – рассказывает один из отдыхающих.

Впрочем, народ быстро освоился с новым соседом и как ни в чем ни бывало продолжил загорать и купаться. Видео опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ.

Как стало известно, военный корабль на воздушной подушке прибыл в Ленобласть из Калининградской. Предполагается, что "Евгений Кочешков" будет участвовать в Международном военно-морском салоне. Мероприятие начнется 23 июня, в среду, в Северной столице.