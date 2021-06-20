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В Сети появилось видео с малым десантным кораблем "Евгений Кочешков",
экипаж которого устроил стоянку прямо на песчаном пляже в бухте Желтая
(Ленобласть). Очевидцы поделились кадрами и эмоциями.
"…припарковался прямо на берегу", – рассказывает один из отдыхающих.
Впрочем, народ быстро освоился с новым соседом и как ни в чем ни бывало продолжил загорать и купаться. Видео опубликовал сайт телеканала РЕН ТВ.
Как стало известно, военный корабль на воздушной подушке прибыл в Ленобласть из Калининградской. Предполагается, что "Евгений Кочешков" будет участвовать в Международном военно-морском салоне. Мероприятие начнется 23 июня, в среду, в Северной столице.
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