Средства уничтожения турецких беспилотников в Донбассе назвал эксперт

Средства уничтожения турецких беспилотников в Донбассе назвал эксперт
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжение"Хитромудрый президент": украинский генерал придумал способ обставить Россию
У ВС РФ имеется положительный опыт применения систем ПВО малой дальности против БПЛА в Сирии

У России есть эффективное оружие против ударных турецких беспилотников "Байрактар", которыми ей пригрозила Украина. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, сирийский опыт доказал, что российские зенитные ракетные комплексы "Тор-M2" разных модификаций легко обнаруживают и ликвидируют в воздухе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе турецкие.

"Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать "Байрактары",

– рассказал Коротченко про российские "Тор-M2".

При этом эксперт признал, что "Байрактары" – весьма эффективное оружие в умелых руках. Это показала война в Нагорном Карабахе, где Турция выступила на стороне Азербайджана. Поэтому появление таких ударных беспилотников на вооружении Украины значительно увеличивает ее возможности в боевых действиях против Донбасса, приводит "Взгляд" мнение Коротченко.

Ранее глава МИД Незалежной Владимир Кулеба сообщил, что у Киева теперь есть оружие "для сдерживания России". При этом министр подтвердил, что власти Украины без колебаний применят купленные у Турции ударные БПЛА в любой части территории своей страны, если Россия развернет против нее "полномасштабную операцию".

Ранее Москва обвинила Анкару в поощрении военного конфликта на Украине в связи с продажей Киеву боевых беспилотников. Это может повлечь за собой ограничения по линии военного экспорта российской продукции Турции, предупредили в РФ.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость264828
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С головой нужно дружить, а не слушать советы буржуйских наставников. За океаном хотели сделать горячую точку и чтобы РФ впряглась защищать РА. Не сработало. По сценарию Азербайджан должен был взять НК и после начать конфликтовать с РА. РФ в этом случае должна была помочь РА с решением проблемы и заодно рассориться с Азербайджаном. А потом туда бы уже пиндосы пришли, через Турцию - поближе к Ирану.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Гость263142
"если Россия развернет против нее "полномасштабную операцию"" Т.е. через 7 лет они начинают догадываться, что Россия на войну так и не пришла? Иил это оговорка по Фрейду? Главное, чтобы не задумались, куда делись деньги "всегомираснами".
Байрактар против армииРОССИИ это понятно, а влетающие КАЛИБРЫ в окна Верховной С Р АДЫ, это КАК?
Гость259361
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Армения пала! Просто следует признать, что львиная доля населения РА напрочь растеряла последние остатки того здравого смысла, о котором сказано в заявлении блока "Армения".
Ошалевшие граждане смыли в унитаз национальное достоинство, добровольно отказались от национального суверенитета и сдались на милость победителя, то есть Турции/Азербайджана.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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Байрактар против армииРОССИИ это понятно, а влетающие КАЛИБРЫ в окна Верховной <цензура> АДЫ, это КАК?
Гость263142
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"если Россия развернет против нее "полномасштабную операцию"" Т.е. через 7 лет они начинают догадываться, что Россия на войну так и не пришла? Иил это оговорка по Фрейду? Главное, чтобы не задумались, куда делись деньги "всегомираснами".
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