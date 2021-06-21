У ВС РФ имеется положительный опыт применения систем ПВО малой дальности против БПЛА в Сирии

У России есть эффективное оружие против ударных турецких беспилотников "Байрактар", которыми ей пригрозила Украина. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

По его словам, сирийский опыт доказал, что российские зенитные ракетные комплексы "Тор-M2" разных модификаций легко обнаруживают и ликвидируют в воздухе беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе турецкие.

"Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать "Байрактары",

– рассказал Коротченко про российские "Тор-M2".

При этом эксперт признал, что "Байрактары" – весьма эффективное оружие в умелых руках. Это показала война в Нагорном Карабахе, где Турция выступила на стороне Азербайджана. Поэтому появление таких ударных беспилотников на вооружении Украины значительно увеличивает ее возможности в боевых действиях против Донбасса, приводит "Взгляд" мнение Коротченко.

Ранее глава МИД Незалежной Владимир Кулеба сообщил, что у Киева теперь есть оружие "для сдерживания России". При этом министр подтвердил, что власти Украины без колебаний применят купленные у Турции ударные БПЛА в любой части территории своей страны, если Россия развернет против нее "полномасштабную операцию".

Ранее Москва обвинила Анкару в поощрении военного конфликта на Украине в связи с продажей Киеву боевых беспилотников. Это может повлечь за собой ограничения по линии военного экспорта российской продукции Турции, предупредили в РФ.