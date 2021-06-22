Учения "Си Бриз" в Черном море могут стать началом войны России с НАТО

Учения "Си Бриз" в Черном море могут стать началом войны России с НАТО
Фото: US Navy/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
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Противники наметили военные маневры в одно время в одной акватории

Ракетные стрельбы в Черном море, которые устраивает Россия, являются провокацией, на которую должны отреагировать как МИД и Минобороны Незалежной, так и страны НАТО. На этом настаивает украинский эксперт Андрей Клименко.

По его мнению, решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря из-за военных учений на самом деле является попыткой помешать проведению маневров НАТО "Си Бриз", которые 28 июня начинаются Одесской, Николаевской и Херсонской областях, передает "Политнавигатор".

По мнению Климента, ситуация, когда два врага организуют военные учения в одних и тех же районах, легко может стать Casus Belli – поводом для войны. Однако западные страны почему-то подчиняются России. В частности испанское ведомство, отвечающее за публикацию сообщений о закрытии районов Черного моря для судоходства, уже распространило предупреждения РФ о проведении стрельб.

Масштабные учения стран НАТО с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на то, что название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, на самом деле они будут проходить и на суше. По мнению экспертов, это нужно для того, чтобы в тайне модернизировать украинскую армию. В Минобороны РФ уже отмечали, что иностранные участники военных маневров на Украине после отбывали на родину налегке, а оружие и техника доставались ВСУ. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьАндрюшка
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гость панас
укропабандеровцы та конченные ушлёпки и командиры ДРАПАТ(ь)ЫЕ и на войнушку в неделю спосбны!Но западенские кураторы и подстрекатели та умные и хитрые---знают что не успеют прошептать---GOD наше----как спокойная,счастливая,завистливая,сытная перемога закончится и наступит ЗРАДА?!Им ето нужно?????
Дебилы в комментах забыли написать, что у всех , ненавидимых им людей, есть хвосты, рога и копыта. Ребята, вас не учили культуре поведения, общения? Откуда вы такие? Кроме ругательств вы на что-нибудь способны или как? Или это коллективный побег шизиков из дурки?
М
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какламоны,копайте себе новое море подо львовом и там булькайтесь на надувном флоте,черное море не для вас и наты
Вася
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Гость265089
Их задача усиливать конфликт между РФ и Украиной, что бы спокойно заниматься своими делами, захватом востока, свержением непокорных правителей что бы спокойно выкачивать ресурсы за копейки, и что бы никаких конкурентов. Само Нато никогда не будет этим заниматься, в Нидерландах к примеру, механик в гараже 60 евро в час просит за свою работу, можете представить сколько получает военный за участие в конфликте. А тут считай вот бесплатно готовы выполнять
Так Вовик и так уже китайцам ресурсы за копейки отдаёт, как и землю. Прощай Тарабаров и Большой Уссурийский. Ещё пару сроков путина и для нато ничего не останется(((
Гость266972
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У "эксперта" рожа матерого алкоголика.
гость панас
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укропабандеровцы та конченные ушлёпки и командиры ДРАПАТ(ь)ЫЕ и на войнушку в неделю спосбны!Но западенские кураторы и подстрекатели та умные и хитрые---знают что не успеют прошептать---GOD наше----как спокойная,счастливая,завистливая,сытная перемога закончится и наступит ЗРАДА?!Им ето нужно?????
Гость261804
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Поводом для войны учения Украины с любым государством быть не могут! По доктрине Монтрё вход военных кораблей и нахождение их в Чёрном море строго ограничен несколькими неделями. Вот, если они после этого срока нарушат требования этой всемирной доктрины, тогда, назреет "Казус белли" - повод к войне, то есть явно встанет вопрос о начале Третьей мировой войны. Рисковать из-за Украины своей целостностью ведущие страны мира вряд ли станут - себе дороже. Отсюда Россия будет держать "порох сухим", а участники - корабли из других стран вместе с хохлами, пусть их порадуют своим "могуществом". Влад
Гость265089
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Гость265067
Их задача любыми способами сбагривать устаревшее барахло под кредиты. Кто там кого при этом угробит никому не интересно. Бизнес, ничего личного.
Что бы сделать конкурентам геморрой , и самим не учавствовать в опасных для жизни ситуациях , они это барахло дарят, какие там могут быть кредиты и бизнес со страной с похороненной экономикой. Недавно даже писали тут , что Нидерланды по ошибке выделили денег на новые тойты, на которых потом гоняли террористы по Турецко Сирийской территории.
Гость265067
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Гость265089
Их задача усиливать конфликт между РФ и Украиной, что бы спокойно заниматься своими делами, захватом востока, свержением непокорных правителей что бы спокойно выкачивать ресурсы за копейки, и что бы никаких конкурентов. Само Нато никогда не будет этим заниматься, в Нидерландах к примеру, механик в гараже 60 евро в час просит за свою работу, можете представить сколько получает военный за участие в конфликте. А тут считай вот бесплатно готовы выполнять
Их задача любыми способами сбагривать устаревшее барахло под кредиты. Кто там кого при этом угробит никому не интересно. Бизнес, ничего личного.
Гость259393
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И что помешать, а кто сказал что укронатовцы должны ученья проводить...
Гость265089
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Их задача усиливать конфликт между РФ и Украиной, что бы спокойно заниматься своими делами, захватом востока, свержением непокорных правителей что бы спокойно выкачивать ресурсы за копейки, и что бы никаких конкурентов. Само Нато никогда не будет этим заниматься, в Нидерландах к примеру, механик в гараже 60 евро в час просит за свою работу, можете представить сколько получает военный за участие в конфликте. А тут считай вот бесплатно готовы выполнять
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