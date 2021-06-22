Противники наметили военные маневры в одно время в одной акватории

Ракетные стрельбы в Черном море, которые устраивает Россия, являются провокацией, на которую должны отреагировать как МИД и Минобороны Незалежной, так и страны НАТО. На этом настаивает украинский эксперт Андрей Клименко.

По его мнению, решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря из-за военных учений на самом деле является попыткой помешать проведению маневров НАТО "Си Бриз", которые 28 июня начинаются Одесской, Николаевской и Херсонской областях, передает "Политнавигатор".

По мнению Климента, ситуация, когда два врага организуют военные учения в одних и тех же районах, легко может стать Casus Belli – поводом для войны. Однако западные страны почему-то подчиняются России. В частности испанское ведомство, отвечающее за публикацию сообщений о закрытии районов Черного моря для судоходства, уже распространило предупреждения РФ о проведении стрельб.

Масштабные учения стран НАТО с участием армии Незалежной и на ее территории пройдут с 28 июня по 10 июля. Несмотря на то, что название маневров Sea Breeze подразумевает действия на море, на самом деле они будут проходить и на суше. По мнению экспертов, это нужно для того, чтобы в тайне модернизировать украинскую армию. В Минобороны РФ уже отмечали, что иностранные участники военных маневров на Украине после отбывали на родину налегке, а оружие и техника доставались ВСУ.