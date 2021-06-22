Операция прошла в нескольких сотнях миль от Гавайев

Тихоокеанский флот провел учения по отработке ударов по противнику. Операция проходила примерно в 4,6 тысячи километров к юго-востоку от Курильской гряды. Минобороны задействовало два Ту-142М3, которые провели в воздухе больше 14 часов.

В ходе маневров надводные корабли отработали ракетные удары по условным вражеским объектам. В группировку из 20 судов вошли субмарины, однако в оборонном ведомстве не стали сообщать, какие именно. Известно, что Ту-142М3 отработали задачи в рамках поиска, обнаружения и нейтрализации вражеских подлодок, о чем пишут "Известия".

На новость о масштабных российских маневрах отреагировал портал The Drive. Так, обозреватель Томас Ньюдик заявил, что учебная операция проходила всего на расстоянии 300-500 миль к западу от Гавайев. Действия российского флота вызвали серьезную обеспокоенность у американских ВМФ. Командование подняло в воздух F-22, которые решили перебросить в регион. Однако никакой информации о перехвате не было.

Западного журналиста встревожил факт того, что учения Тихоокеанского флота прошли накануне испытаний американской противоракеты на Аляске. Не исключен факт того, что маневры россиян в регионе станут "привычным зрелищем" у гавайского побережья.

"Тем не менее, четкая коммуникация или ее полное отсутствие со стороны Пентагона в отношении этой продолжающейся ситуации в Тихом океане вызывает наибольшее недоумение. Вполне возможно, что до встречи Байдена и Путина ВМС сделали все возможное, чтобы это не стало проблемой, но теперь, после того, как встреча произошла, у ведомства нет никаких деталей об этой беспрецедентной угрозе", – высказался Ньюдик.

Ранее китайские обозреватели расшифровали тайный смысл учений российского флота в Тихом океане.