Речь идет об исключительно оборонительном характере действий

РФ оставляет за собой право на применение ядерного оружия в качестве ответной меры, если столкнулась с использованием против нее оружия массового поражения, а также обычного вооружения, в случае угрозы самому существованию государства. Соответствующее заявление сделал сегодня, 23 июня, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Именно в таком случае, подчеркнул Герасимов, у России остается право на использование ядерного оружия, отмечает URA.RU.

Военнослужащий также отметил, что речь, таким образом, идет об исключительно оборонительном характере ядерной политики РФ, передает РИА "Новости".