Инцидент произошел в 22 километрах к западу от Севастополя

Эсминец Dragon британских ВМС нарушил в октябре прошлого года право мирного прохода. Такое заявление сделал сегодня, 23 июня, глава Генерального штаба российских ВС Валерий Герасимов.

Согласно приведенным данным, судно было вооружено противокорабельными "Гарпунами". Инцидент произошел в 22 километрах в западном направлении от Севастополя.

Как отметил Герасимов, британский эсминец совершал в тот момент переход, экипаж также включил на излучение радиолокационные станции по управлению вооружением и обнаружению целей в воздухе.

Глава Генерального штаба также указал, выступая на конференции по международной безопасности в Москве, что в тот момент судно и нарушило право мирного прохода, передает РИА "Новости". Инцидент произошел еще 13 октября.

Таким образом, подчеркнул военнослужащий, в геополитическом пространстве военная напряженность не снижается из-за подобных инцидентов.

Проход судна является мирным в случае отсутствия нарушения мира, общественного порядка и безопасности территории прибрежной страны, о чем говорится в 19 конвенции ООН по морскому праву, отмечает источник. Для такого прохода запрещаются любые действия, в которых содержится намек на угрозу с применением оружия, включая военные учения и сбор данных.

Ранее Шестой флот США сообщил об отправке своего ракетного эсминца "Лабун" в воды Черного моря. В пресс-службе военного руководства заявили, что речь идет о корабле, который Соединенные Штаты направили на север черноморского региона в рамках операции по "морской безопасности".