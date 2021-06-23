Россия обвинила британский флот в нарушении морского права у границ с Крымом

Россия обвинила британский флот в нарушении морского права у границ с Крымом
Фото: Thomas Muncke/ dpa/ www.globallookpress.com
Инцидент произошел в 22 километрах к западу от Севастополя

Эсминец Dragon британских ВМС нарушил в октябре прошлого года право мирного прохода. Такое заявление сделал сегодня, 23 июня, глава Генерального штаба российских ВС Валерий Герасимов.

Согласно приведенным данным, судно было вооружено противокорабельными "Гарпунами". Инцидент произошел в 22 километрах в западном направлении от Севастополя.

Как отметил Герасимов, британский эсминец совершал в тот момент переход, экипаж также включил на излучение радиолокационные станции по управлению вооружением и обнаружению целей в воздухе.

Глава Генерального штаба также указал, выступая на конференции по международной безопасности в Москве, что в тот момент судно и нарушило право мирного прохода, передает РИА "Новости". Инцидент произошел еще 13 октября.

Таким образом, подчеркнул военнослужащий, в геополитическом пространстве военная напряженность не снижается из-за подобных инцидентов.

Проход судна является мирным в случае отсутствия нарушения мира, общественного порядка и безопасности территории прибрежной страны, о чем говорится в 19 конвенции ООН по морскому праву, отмечает источник. Для такого прохода запрещаются любые действия, в которых содержится намек на угрозу с применением оружия, включая военные учения и сбор данных.

Ранее Шестой флот США сообщил об отправке своего ракетного эсминца "Лабун" в воды Черного моря. В пресс-службе военного руководства заявили, что речь идет о корабле, который Соединенные Штаты направили на север черноморского региона в рамках операции по "морской безопасности".

Егор МАЛКОВ

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Шаман
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Ну так примените ракету кинжал, или пока степень угрозы такая, что надо писать в спортлото?
Гость266972
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когда впервые за туманами запахло огнем
он стоял за околицей и видел свой дом
картошку в огороде и луг у реки
он вытер слезу и сжал кулаки
поставил на высоком чердаке пулемет
и записал в дневнике:"Сюда никто не войдет"
Гость267538
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