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У крымского мыса Фиолент 23 июня в полдень случился неприятный инцидент. Эсминец Defender Военно-морских сил Великобритании зашел в территориальные воды России на три километра вглубь. Черноморский флот среагировал жестко.
Сначала Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ предупредили корабль о применении оружия, если военные Великобритании не сменят курс, но те не отреагировали, пишет РИА "Новости".
Спустя несколько минут сторожевой корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу дважды. Еще спустя 10 минут Су-24м выпустил предупредительные бомбы по курсу корабля. Через полчаса после начала инцидента эсминец Defender ушел из территориальных вод нашей страны.
Российский сенатор Алексей Пушков удивился произошедшему в своем телеграм-канале. Он уверен, что британцы устроили провокацию, чтобы проверить реакцию РФ и создать базу для нового скандала и очередного витка антироссийской истерии. Других причин у эсминца нарушать границу не было, считает политик.
После инцидента военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что британский эсминец Dragon в октябре 2020-го нарушил морское право у границ с Крымом.
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Топить не было смысла, поскольку на таких расстояниях эсминец три минуты шел вглубь наших вод, а три минуты уже чапал наружу, вроде как исправлялся.
Это провокация чистой воды, смотрели на реакцию. Если наши пару раз бахнули по курсу - это хороший звоночек. В следующий раз дурачками не прикинутся. Но в следующий раз, если опять так сунутся, надо дать по винтовой группе, а когда застопорит ход, взять на абордаж. И пусть потом слюни пускают, что это нейтральные воды. Военнопленные и точка.