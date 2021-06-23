Британский корабль нарушил водную границу России

У крымского мыса Фиолент 23 июня в полдень случился неприятный инцидент. Эсминец Defender Военно-морских сил Великобритании зашел в территориальные воды России на три километра вглубь. Черноморский флот среагировал жестко.

Сначала Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ предупредили корабль о применении оружия, если военные Великобритании не сменят курс, но те не отреагировали, пишет РИА "Новости".

Спустя несколько минут сторожевой корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу дважды. Еще спустя 10 минут Су-24м выпустил предупредительные бомбы по курсу корабля. Через полчаса после начала инцидента эсминец Defender ушел из территориальных вод нашей страны.

Российский сенатор Алексей Пушков удивился произошедшему в своем телеграм-канале. Он уверен, что британцы устроили провокацию, чтобы проверить реакцию РФ и создать базу для нового скандала и очередного витка антироссийской истерии. Других причин у эсминца нарушать границу не было, считает политик.

После инцидента военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что британский эсминец Dragon в октябре 2020-го нарушил морское право у границ с Крымом.