Су-24 выпустил бомбы по курсу эсминца Defender в Черном море

Су-24 выпустил бомбы по курсу эсминца Defender в Черном море
Фото: Rob Powell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Британский корабль нарушил водную границу России

У крымского мыса Фиолент 23 июня в полдень случился неприятный инцидент. Эсминец Defender Военно-морских сил Великобритании зашел в территориальные воды России на три километра вглубь. Черноморский флот среагировал жестко.

Сначала Черноморский флот вместе с Погранслужбой ФСБ предупредили корабль о применении оружия, если военные Великобритании не сменят курс, но те не отреагировали, пишет РИА "Новости". 

Спустя несколько минут сторожевой корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу дважды. Еще спустя 10 минут Су-24м выпустил предупредительные бомбы по курсу корабля. Через полчаса после начала инцидента эсминец Defender ушел из территориальных вод нашей страны. 

Российский сенатор Алексей Пушков удивился произошедшему в своем телеграм-канале. Он уверен, что британцы устроили провокацию, чтобы проверить реакцию РФ и создать базу для нового скандала и очередного витка антироссийской истерии. Других причин у эсминца нарушать границу не было, считает политик. 

После инцидента военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ. 

Ранее стало известно, что британский эсминец Dragon в октябре 2020-го нарушил морское право у границ с Крымом. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость265071
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Судя по всему, британцы "срезали" уголок по маршруту, попутно зайдя в наши территориальные воды.
Топить не было смысла, поскольку на таких расстояниях эсминец три минуты шел вглубь наших вод, а три минуты уже чапал наружу, вроде как исправлялся.
Это провокация чистой воды, смотрели на реакцию. Если наши пару раз бахнули по курсу - это хороший звоночек. В следующий раз дурачками не прикинутся. Но в следующий раз, если опять так сунутся, надо дать по винтовой группе, а когда застопорит ход, взять на абордаж. И пусть потом слюни пускают, что это нейтральные воды. Военнопленные и точка.
Гость262772
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Черт побери! Всю жизнь думал, что бомбы СБРАСЫВАЮТ6 ракеты ПУСКАЮТ, а ВЫПУСКАЮТ-вы сами знаете что.
Боцман
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Если англичанка гадит,то Свистать всех наверх ! По местам стоять,с якоря сниматься! Орудия расчехлить,аппараты на товсь !
Гость264828
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Ну ладно у хохлов нет чувства самосохранения, эти то куда лезут. "На слобо" проверяют что-ли. Ну хоть бы о мире в целом подумали идиоты. Развязать войну можно в лёгкую и тогда реально мало никому не покажется. И им в первую очередь у себя на острове.
Гость265360
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Топить <цензура> нужно а не миндальничать. Предупредили их и если не свернули работать на поражение, а то совсем обнаглели британцы.
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