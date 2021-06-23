На то, чтобы из оборонительного вооружения системы "Иджис" стали наступательными, потребуется часа два

Развернутые в Польше американские системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) представляют реальную опасность для России, поскольку могут быть использованы для наступательного вооружения. На это указал бывший замкомандующего войсками ПВО Сухопутных войск ВС РФ Александр Лузан.

Ранее стало известно, что американцы поторопились развернуть на севере Польши элементы комплекса Aegis Ashore, не дожидаясь даже окончания строительных работ на площадке. В Пентагоне объяснили это срочной необходимостью обеспечить Европе противоракетную защиту.

В Москве расценивают такие действия как проявления агрессии. Поскольку в реальности "Иджис" может не только перехватывать ракеты противника, но и атаковать, запуская, например, крылатые ракеты "Томагавк".

"Для смены ракет нужно всего лишь перезагрузить программу, что занимает около двух часов – и "Иджис" будет готова к пуску крылатых ракет с дальностью полета более 2000 км",

– оценил ситуацию Александр Лузан, указав, что американцам этого хватит, чтобы достать до Урала. По его словам, Россия подстраховалась на этот случай, разместив в Калининградской области комплексы "Искандер". Они смогут ликвидировать пусковые установки ПРО США в Польше, пишет "Взгляд". Однако для всех в Европе было бы спокойнее, если бы Вашингтон отказался от планов развернуть свое вооружение в Польше и Румынии.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что действия НАТО вызывают серьезную озабоченность России. Обоснованность опасений подтвердил 23 июня и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

О том, как Пентагон намерен пробивать оборону России, ранее сообщили СМИ США. Первый удар планируется нанести по Калининграду.