СМИ утверждают, что речь идет о самом максимальном приближении флота РФ к островам за долго время

Военное командование Соединенных Штатов заявило о появлении российского военного флота у границ РФ. Местные медиа утверждают, что учебная операция Тихоокеанского флота прошла всего лишь на расстоянии в диапазоне от 37 до 54 километров от гавайского побережья.

Ранее американский обозреватель заявил, что учебная отработка ударов по вражеским целям, проводимая Минобороны РФ в Тихом океане, является прямой угрозой для Штатов. В учении приняли участие 20 судов, а также дальний противолодочник Ту-142М3.

Так, газета Honolulu Star-Advertiser пишет, что речь идет об одном из самых близких появлений военного флота РФ у границ островов впервые за длительное время. Местные журналисты сослались на один из военных источников.

"Российские корабли проследовали на запад и находятся вне зоны проведения операций на Гавайях. В рамках наших обычных повседневных операций мы продолжаем отслеживать все суда в районе с помощью патрульных самолетов, надводных кораблей и совместных сил", – заявил капитан ВМС Майк Кафка, представитель Индо-Тихоокеанского командования.

Позднее с Кафкой связались журналисты портала The Drive. Капитан пояснил, что все это время российские военные корабли находились в международных водах. Однако офицер не стал давать ответ на вопрос о том, каковы были встречные действия Соединенных Штатов для российского флота.

"Не буду вдаваться в тактику. Отвечу лишь, что мы действуем, основываясь на нормах международного права. От России ожидаем того же", – заявил Кафка.

Ранее Шойгу рассказал об ответе Минобороны на расширение НАТО у западных границ России.