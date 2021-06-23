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Наглая провокация британских военных в территориальных водах Россия
бурно обсуждается в экспертном сообществе. По мнению опытного российского
адмирала Виктора Кравченко, наши военные ответили на провокацию сообразно
ситуации и нормам международного права.
Напомним, 23 июня британский эсминец вторгся в российские воды и углубился на нашу территорию на 3 километра. Черноморский флот стремительно отреагировал на скандальный инцидент и пустил в сторону британцев предупредительный залпы.
Как подчеркнул Кравченко, такие действия были единственно верными в сложившейся ситуации.
"Все правильно сделали (...) Молодцы", – похвалил российских военных адмирал.
В беседе с журналистами агентства "Интерфакс" Кравченко подчеркнул, что вопиющее нарушение со стороны Великобритании, разумеется, не пройдет незамеченным. Российское руководство обязательно отправит в Лондон ноту протеста. Адмирал рассчитывает, что британской стороне хватит мужества извиниться за такое поведение своих военных.
При этом каких-либо претензий по поводу действий наших бойцов быть не может – они все сделали в рамках международного законодательства.
Напомним, скандал с эсминцем привел к тому, что британского атташе вызвали на ковер в Минобороны России. Впрочем, в Лондоне свой поступок назвали "мирным проходом".
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