Пограничники неоднократно требовали покинуть акваторию

ФСБ опубликовала видеоролик, где запечатлено вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды России.

Несмотря на многочисленные предупреждения российской стороны, Defender продолжал двигаться к мысу Фиолент и не спешил покинуть акваторию Черного моря. В итоге военные приняли решение открыть предупредительный огонь, пишет РИА "Новости".

"Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!"

– звучат команды.

На кадрах видно, что прежде чем открыть огонь, пограничники предприняли несколько попыток связаться с эсминцем, но британский корабль продолжил движение по заданному курсу.

После отданного приказа заметно, как из корабельных орудий вырывается пламя. Всего было осуществлено 3 выстрела. Лишь после этого британский Defender покинул российскую территорию.

Напомним, что вчера, 23 июня, корабль Британии зашел в территориальные воды России на три километра вглубь.

Сегодня же в МИД РФ вызвали посла Великобритании Дебору Броннерт, заявив ей решительный протест по поводу нарушения границ РФ и осуществления провокационных и опасных действий.

Также заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пригрозил Лондону жестким ответом в случае, если Британия решит повторить инцидент.

