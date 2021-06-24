Как военные отдали приказ открыть огонь в сторону британского эсминца: появилось видео

Как военные отдали приказ открыть огонь в сторону британского эсминца: появилось видео
Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Пограничники неоднократно требовали покинуть акваторию

ФСБ опубликовала видеоролик, где запечатлено вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды России.

Несмотря на многочисленные предупреждения российской стороны, Defender продолжал двигаться к мысу Фиолент и не спешил покинуть акваторию Черного моря. В итоге военные приняли решение открыть предупредительный огонь, пишет РИА "Новости". 

"Выполнить предупредительную стрельбу! Выполнить предупредительную стрельбу! Исключить попадание! Исключить попадание! Огонь!"

– звучат команды. 

На кадрах видно, что прежде чем открыть огонь, пограничники предприняли несколько попыток связаться с эсминцем, но британский корабль продолжил движение по заданному курсу. 

После отданного приказа заметно, как из корабельных орудий вырывается пламя. Всего было осуществлено 3 выстрела. Лишь после этого британский Defender покинул российскую территорию. 

 

 

Напомним, что вчера, 23 июня, корабль Британии зашел в территориальные воды России на три километра вглубь.

Сегодня же в МИД РФ вызвали посла Великобритании Дебору Броннерт, заявив ей  решительный протест по поводу нарушения границ РФ и осуществления провокационных и опасных действий. 

Также заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пригрозил Лондону жестким ответом в случае, если Британия решит повторить инцидент. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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