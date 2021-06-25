Новая субмарина является главным козырем РФ в ядерном сдерживании

Авианосцы могут смело считаться "королями океанов" из-за своих возможностей и габаритов. В военных экспертных кругах до сих пор распространено мнение о том, что держава не может считаться великой без таких кораблей. В составе американского флота их 11. В этом отношении ни одна страна не может догнать США.

Однако сила России, полагают китайские аналитики, не в надводном флоте, а в ее субмаринах, которые ничем не уступают американским. Атомный подводный флот РФ наводит на США ужас, а новейший атомный ракетный крейсер "Князь Олег" лишь усиливает у американцев тревогу, пишет Sohu.

"Речь идет об основе стратегических ядерных сил РФ современности. АПЛ должны стать главным средством ядерного сдерживания. Планируется строительство еще десяти таких ракетоносцев проекта 955, которые по ряду показателей лучше американских "Огайо", – пишут китайские журналисты.

Одной из изюминок "Князя Олега" является 1,2-тонная "Булава", способная нести до 10 ядерных боеголовок. Субмарина проекта 955А имеет оптимизированную систему по обнаружению объектов и улучшенную связь, а водоизмещение в 24 т. тонн позволяет плыть со скоростью в 30 узлов при минимальном шуме.

"Первый ожидаемый выход "Князя Олега" в море, который должен продемонстрировать пуск межконтинентальной ракеты, продемонстрирует реальные возможности России в стратегическом сдерживании противников, а также позволит нарастить мощь для всех военно-морских сил страны", – заключили аналитики.

Ранее генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко раскрыл уникальные возможности неуловимой атомной подлодки "Казань".