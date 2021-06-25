"Сигнал недругам": эксперт раскрыл тайный смысл переброски МиГ-31К в Сирию

"Сигнал недругам": эксперт раскрыл тайный смысл переброски МиГ-31К в Сирию
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Россия готова продемонстрировать свою мощь всему миру

Решение российских военных перебросить в Сирию истребители МиГ-31К наделало много шума в мировом пространстве. Эти самолеты способны применять сверхмощные гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Так что всем противникам нашей страны после таких мероприятий должно стать весьма неуютно. Мнением по этому поводу поделился известный военный эксперт Виктор Баранец.

Разумеется, на поверхности находится очевидный смысл данного решения. В первую очередь, технику нужно проверить рамках развернутых в Средиземноморье боевых учений. Военные проведут испытания подводных и надводных сил, а также авиации при различных погодных условиях и изучат климатические и военно-политические особенности данного региона.

Однако есть и тайный смысл переброски мощных истребителей в Сирийскую Арабскую Республику. Баранец в беседе с изданием "ПолитРоссия" отметил, что МиГ-31К является одним из самых мощных и современных вооружений нашей армии.

"Нам нужно послать некий сигнал недругам – сигнал о том, что мы в этом регионе присутствуем достаточно серьезно", – пояснил эксперт.

По мнению полковника в отставке, основным адресатом данного сообщения являются Соединенные Штаты Америки, которые любят побряцать оружием. Также появление наших истребителей стало своеобразной весточкой Израилю, чьи самолеты нередко осуществляют "пиратские вылазки" в сирийское небо.

К слову, недавно своим вооружением похвастались американцы. Так, Пентагон продемонстрировал работу новой ракетной системы, которая должна стать "убийцей" С-400.

Источник: "ПолитРоссия" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость266250
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Гость265866
Кому Россия хочет продемонстрировать силу Америки или можеть блоку НАТО Баранец ты не адекватный человек Любой конфликт с Америкой и НАТО для России будет ужас с последствиями Пугай свою жену
Ты <цензура> перед своим мужем перья распускай
Гость265866
Пожаловаться Ответить
Кому Россия хочет продемонстрировать силу Америки или можеть блоку НАТО Баранец ты не адекватный человек Любой конфликт с Америкой и НАТО для России будет ужас с последствиями Пугай свою жену
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