Субмарина, которая способна перевозить до шести «Посейдонов», может стереть с лица Земли целый город

Британские журналисты испугались российской подводной лодки "Белгород" и опасных торпед "Посейдон". По мнению авторов Daily Mail, наше оружие может уничтожить целый город. При взрыве торпед под водой есть вероятность радиоактивного цунами. Волны могут достигать 90 метров. В результате смыть может прибрежные населенные пункты врага.



Британские журналисты напомнили, что взрывная мощность российских "Посейдонов" составляет две мегатонны.

Оборудование позволяет использовать "Белгород" для различных диверсий, заявил эксперт Британского аналитического центра по вопросам обороны Сидхарт Каушал. Об этом пишет "ПолитРоссия", опубликовавшая перевод статьи.

Атомную подлодку "Белгород" спустили на воду в 2019 году. Испытания еще идут, планируется, что закончат их осенью 2021 года.

Ранее обозреватель из США назвал "Посейдон" торпедой апокалипсиса. Обозреватель напомнил о насмешках, которыми сыпали критики, однако продолжающиеся испытания доказывают, что Россия действительно создает мощное оружие и шутить не намерена.