Минобороны Британии оценило "позор" документами по инциденту в Черном море

Минобороны Британии оценило "позор" документами по инциденту в Черном море
Defender. Фото: Rob Powell/www.globallookpress.com
Ведомство заявило, что комментарии неуместны

Британское Минобороны объявило о намерении провести проверку из-за утечки секретных документов. В них содержатся сведения об эсминце Defender, который несколькими днями ранее зашел в территориальные воды РФ у Крыма. 

Напомним, инцидент произошел 23 июня. Экипаж британского судна проигнорировал предупреждения охраны, заявив о своем осуществлении мирного прохода. После того, как российские самолеты сбросили несколько снарядов по пути следования эсминца, корабль покинул воды РФ.

Четыре дня спустя в "Би-би-си" заявили, что в распоряжение медиа попали некие секретные документы Минобороны Великобритании о реакции российской стороны на проход судна. Источник утверждал, что их обнаружили у остановки общественного транспорта.

Телеканал указывал, что речь идет о данных, согласно которым Лондон рассматривал варианты реакции со стороны Москвы от "безопасного и профессионального" до "небезопасного и непрофессионального", отмечает "Пятый канал".

Как отметили представители ведомства в социальной сети "Твиттер", Министерство обороны проведет проверку после выявленной пропажи документов.

"Сотрудник вовремя сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", – заявили в оборонном ведомстве.

Как отметили в министерстве, об инциденте стало известно еще неделю назад. Госсекретарь Британии по воросам обороны Джон Хили назвал произошедшее "позором". 

"Как эти документы были вынесены из департамента, что против правил, и оказались в помойке?", – возмутился он.

Ранее глава делегации РФ по оборонной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, выступая в Вене на переговорах, что при возникновении подобного инцидента российская сторона начнет бить строго по цели.

Источник: Twitter
Егор МАЛКОВ

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Россия -Русь
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Звонил знакомый из Грузии. Уже больше суток британский эсминец проветривают, отмывают и выносят из кают грязные памперсы, но стойкий запах смелости ВМФ Великобритания не выветривается.
Гость269981
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Путин все равно обкакался
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