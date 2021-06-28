Лондону предстоит расплата за неосторожные действия

Появление британского эсминца Defender в 3 километрах от Фиолента и его выпроваживание под бомбежку стало еще одной причиной глубокого кризиса в отношениях Лондона и Москвы. Премьер Джонсон заявил, что проход судна оправдан – Великобритания не признает воссоединения Крыма с Россией. Однако министр отказался отвечать на вопрос о том, действовал ли флот по его личному распоряжению.

По мнению обозревателя "Независимой газеты", речь идет о спланированной операции. В пользу этого говорит ответ представителя Джонсона, который заявил, что не собирается комментировать "оперативные военные решения". Эсминец шел по заранее спланированному курсу, и экипаж прекрасно понимал, что может стать мишенью для черноморцев.

Британцы добились своего – вскрыли радиотехническую обстановку, вычислили позиции корабельных ПВО и оценили время реагирования состава Черноморского флота.

Таким образом, Defender справился со своей миссией. Выяснить это несложно: по устоявшейся традиции британские моряки плывут домой после успешной службы с флагом Веселого Роджера.

Однако ликовать осталось недолго – вскоре российские ВМС решили ответить внезапными учениями у Кипра, где базируются военные базы Великобритании Акротири и Декелия. Здесь сейчас расположены ВВС с королевским флотом, а также авианосец Queen Elizabeth.

Итак, британцам предстоит наблюдать за перемещениями российских фрегатов, ракетного крейсера, а также стратегической авиации с гиперзвуковыми "Кинжалами".

Ранее в Минобороны Британии отреагировали на пропажу документов, связанных с упомянутым эсминцев. В ведомстве заявили, что комментарии неприемлемы.