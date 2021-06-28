Ранее армейские подразделения Закавказской республики провели тренировку на турецкой территории

В Баку стартовали азербайджано – турецкие военные учения под названием "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021". Об этом 28 июня сообщило военное ведомство Азербайджана.

Цель учений – "улучшить взаимодействие армейских подразделений двух стран во время боевых действий", уточнили в Баку.

Учения на территории Азербайджана продлятся до 30 июня. В них задействовано 600 военнослужащих, 40 танков, вертолеты, беспилотники и другая военная техника.

Днем ранее Министерство обороны Азербайджана сообщало об участии военнослужащих закавказской республики в военных маневрах "Анатолийский орел – 2021". В ходе учений экипажи ВВС Азербайджана выполняли задания по обнаружению противника, пытающегося проникнуть в их зону ответственности, и наносили удары по бронетехнике и живой силе условного противника.

Ранее лидеры Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию, которая предполагает усиление военного сотрудничества. В Анкаре заявили даже о планах открыть в соседней республике постоянную военную базу. Однако, по оценке экспертов, это противоречит Конституции Азербайджана.

В Армении расценивают совместные маневры Турции и Азербайджана и их планы по расширению военного сотрудничества провокационными и угрожающими безопасности региона.