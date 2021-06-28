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Новая межконтинентеальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
На боевое дежурство уже было поставлено гиперзвуковое оружие. В частности, комплексы "Авангард" и "Кинжал", уточняет URA.ru.
При этом президент отметил, что современные вооруженные силы РФ представляют собой "настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний".
"Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники",
– подчеркнул президент.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия создает снаряд для борьбы с американскими танками "Абрамс".
Ведомство заявило, что комментарии неуместны