Путин анонсировал поставку в российскую армию новейшего оружия

Уникальные системы вооружения вскоре встанут на боевое дежурство

Новая межконтинентеальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

На боевое дежурство уже было поставлено гиперзвуковое оружие. В частности, комплексы "Авангард" и "Кинжал", уточняет URA.ru

При этом президент отметил, что современные вооруженные силы РФ представляют собой "настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний". 

"Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники", 

– подчеркнул президент. 

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия создает снаряд для борьбы с американскими танками "Абрамс". 

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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игорь
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