Уникальные системы вооружения вскоре встанут на боевое дежурство

Новая межконтинентеальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" в скором времени встанут на боевое дежурство. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

На боевое дежурство уже было поставлено гиперзвуковое оружие. В частности, комплексы "Авангард" и "Кинжал", уточняет URA.ru.

При этом президент отметил, что современные вооруженные силы РФ представляют собой "настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний".

"Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники",

– подчеркнул президент.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Россия создает снаряд для борьбы с американскими танками "Абрамс".