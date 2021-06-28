Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

Инцидент случился в районе нефтяного месторождения "Омар"

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор ракетному обстрелу подверглась военная база США. Выстрелы прозвучали в районе нефтяного месторождения "Омар". По некоторым данным, всего было выпущено восемь ракет.

По информации источников, недалеко от места инцидента барражирует военная авиация.

Ранее США нанесли удары с воздуха по району у иракско-сирийской границы. Это было сделано ответ на угрозу национальным интересам Вашингтона и с целью защитить интересы страны в Ираке. 

В ответ МИД Сирии резко осудил действия Штатов, назвав удары посягательством на суверенитет Сирии и Ирака. 

Ранее военный эксперт раскрыл тайный смысл переброски российских истребителей МиГ-31К в Сирию. 

Источник: Телеграм-канал "Sabereen News"
Юлия МИХАЙЛОВА

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