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В сирийской провинции Дейр-эз-Зор ракетному обстрелу подверглась военная база США. Выстрелы прозвучали в районе нефтяного месторождения "Омар". По некоторым данным, всего было выпущено восемь ракет.
По информации источников, недалеко от места инцидента барражирует военная авиация.
Ранее США нанесли удары с воздуха по району у иракско-сирийской границы. Это было сделано ответ на угрозу национальным интересам Вашингтона и с целью защитить интересы страны в Ираке.
В ответ МИД Сирии резко осудил действия Штатов, назвав удары посягательством на суверенитет Сирии и Ирака.
Ранее военный эксперт раскрыл тайный смысл переброски российских истребителей МиГ-31К в Сирию.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны