Инцидент случился в районе нефтяного месторождения "Омар"

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор ракетному обстрелу подверглась военная база США. Выстрелы прозвучали в районе нефтяного месторождения "Омар". По некоторым данным, всего было выпущено восемь ракет.

По информации источников, недалеко от места инцидента барражирует военная авиация.

Ранее США нанесли удары с воздуха по району у иракско-сирийской границы. Это было сделано ответ на угрозу национальным интересам Вашингтона и с целью защитить интересы страны в Ираке.

В ответ МИД Сирии резко осудил действия Штатов, назвав удары посягательством на суверенитет Сирии и Ирака.

Ранее военный эксперт раскрыл тайный смысл переброски российских истребителей МиГ-31К в Сирию.