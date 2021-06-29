На полуострове прошла показательная тренировка объединенных сил российской армии

Возможности системы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму продемонстрировали российские военные на фоне начавшихся на Украине масштабных учений НАТО "Си Бриз" (Sea Breeze). В показательной тренировке были задействованы корабли, авиация и наземные комплексы ПВО, включая расчеты С-400.

Как рассказал представитель Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулёв, условными целями для ЗРС С-400 "Триумф" и самоходных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" служили истребители, бомбардировщики и вертолеты ВВС РФ, передает РИА "Новости". Для усложнения задачи они действовали с разных направлений и на различном расстоянии от радиолокационных станций, в том числе опускаясь на сверхмалые высоты и пытаясь скрыться, используя рельеф местности.

Все цели были обнаружены и условно поражены: пуски были проведены электронные, без фактического запуска ракет.

Ранее у границы Крыма начались масштабные натовские учения. Несмотря на название "Си Бриз", маневры проходят как на воде, так и на суше в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Эксперты уже высказывали мнение, что ситуация в регионе складывается взрывоопасная, малейшая провокация может привести к реальной войне.

В Минобороны РФ сообщили, что за действиями иностранных военных подразделений в Черном море организовано наблюдение. В то же время Киев приготовил для жителей юга страны методичку с советами, что делать, если начнется война.