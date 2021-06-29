Су-57 способен сорвать все планы F-35 без воздушного боя - СМИ

Су-57 способен сорвать все планы F-35 без воздушного боя - СМИ
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Истребитель справится с конкурентом без открытого противостояния, считает обозреватель

Новейший российский истребитель Су-57 является результатом труда специалистов, которые разработали программу по созданию первого, полностью российского судна после распада СССР. Он должен прийти на замену Су-27. Модификация предполагает использование технологий уже шестого поколения, включая ИИ и лазерное оружие.

На рынке "Сухой" привлекает потенциальных покупателей широким арсеналом вооружения, мощностью и системами защиты. В некоторой степени он является российским аналогом F-35A. Однако из-за гиперзвуковых ракет Су-57 может сорвать все операции американского самолета, даже не вступая в бой, считает обозреватель The Military Watch.

"Такой потенциал особенно полезен с учетом того, что в случае крупной войны с НАТО ожидается подавляющее превосходство в численности Су-57. Речь идет о гиперзвуковом оружии: баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" и ракета "воздух-воздух" Р-37М. Оба из них, как ожидается, будут интегрированы в Су-57 до 2025 года", – отмечает журналист.

За счет "Кинжалов" Су-57 способен атаковать командные центры противника, логистические узлы, аэродромы и прочие критические важные объекты.

"В сочетании с высокой живучестью и большой дальностью полета Су-57 мало что могло бы помешать "Кинжалам" вывести из строя взлетно-посадочные полосы противника и нейтрализовать большую часть авиапарка противника на земле в самом начале конфликта. Потенциальные последствия этого, особенно с учетом чрезвычайно высоких требований к техобслуживанию американских "невидимок", огромны – такие истребители проводят большую часть своего времени на земле", – заключил обозреватель.

Ранее СМИ заявляли, что российские специалисты скопировали ряд элементов F-22 при создании Су-47.

Источник: Miliraty Watch ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость265067
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СУ-47 программа 83-<цензура> года по созданию крыла обратной стреловидности. Вы там жунаглисты вообще всё попутали? Кто там у кого что скопировал?
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