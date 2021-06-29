За масштабными маневрами в Черном море кроется политический посыл

Участники предстоящих военных учений Sea Breeze-2021 вполне способны на силовые провокации в отношении РФ. Такой версии придерживается глава Центра военно-политических проблем МГИМО Алексей Подберезкин.

Для маневров, которые пройдут с 28 июня по 10 июля, Запад задействовал 5 тыс. военнослужащих, три десятка кораблей, 40 самолетов и свыше ста единиц бронетехники из 32 государств. Цель учений, полагает аналитик, не только координация, но и декларация политического характера со следующим смыслом: Запад не признает Крым частью РФ, что и намерен донести до Москвы на учениях Sea Breeze-2021.

При желании участники учений могут еще раз демонстративно зайти в территориальные воды России.

"В какой мере эти попытки будут предприниматься и как пресекаться – это вопрос, потому что человеческий фактор очень силен", – выразил мнение специалист.

Подберезкин полагает, что для полномасштабного военного конфликта сил коалиции в регионе у Запада мало, а для провокации – вполне достаточно. Наращивание численности личного состава и техники для учений стали дополнительным шагом к эскалации.

Штаты идут в этом направлении уже несколько лет. Проблема в том, что однажды кто-то переступит черту невозврата.

"То есть это может быть военный конфликт", – уточнил эксперт.

В настоящее время в Крыму хватает сил и средств для пресечения агрессии извне, учитывая политический конфликт с Украиной. Противовоздушная и противоракетная оборона РФ контролируют все пространство полуострова в воздухе. С военной точки зрения, полагает специалист, приступать к боевым действиям в таких условиях крайне нерационально.

"Они перекрыли все – вплоть до Босфора, контролируется каждый квадратный метр. Попадание одной ракеты "Бастион" достаточно, чтобы этот эсминец просто раскололся пополам и утонул секунд за десять", – заявил Подберезкин в эфире "Радио Sputnik".

Ранее российские военнослужащие продемонстрировали возможности отечественных ПВО в Крыму на фоне Sea Breeze.