Российские истребители перепугали голландских военных в Черном море

Российские истребители перепугали голландских военных в Черном море
MOD Russia/www.globallookpress.com
Амстердам заявил, что авиация РФ создает в регионе "небезопасную ситуацию"

Министерство обороны Нидерландов заявило, что российская авиация в июне якобы стала виновником "опасной ситуации" для судна военно-морских сил Голландии в черноморском регионе.

Согласно приведенным данным, 24 июня корабль Evertsen нидерландских ВМС находился в юго-восточном направлении от Крыма. На появление корабля отреагировали российские истребители, которые пролетали на близком расстоянии к кораблю.

Воздушные суда, отреагировавшие на появление иностранного военного корабля у границ России в Крыму, летали "опасно низко и близко" к Evertsen, отмечает телеканал "360".

Согласно приведенным данным, экипаж заявил о неисправности в работе судна из-за действий авиации РФ. Спустя несколько часов после "запугивания" нидерландский корабль столкнулся с перебоями в работе РЭБ, отмечает РИА "Новости".

В оборонном ведомстве Нидерландов также сообщили, что действия российской стороны не соответствуют праву свободного судоходства в море, а глава Минобороны Анк Бийлевельд заявила о "безответственном поведении" со стороны Российской Федерации.

Министр сообщила, что российские самолеты в течение нескольких часов кружили над судном, имитируя воздушную атаку, в результате чего РЭБ и вышло из строя.

По информации источника, Минобороны РФ проверяло 24 июня готовность ПВО в Крыму на фоне учебных маневров Североатлантического альянса Sea Breeze-2021, в которых задействованы Соединенные Штаты и Украина. РФ же подключила к своим учениям порядка двадцати воздушных судов с комплексами С-400 и "Панцирями-С".

Ранее эксперт Алексей Подберезкин озвучил главную цель Запада в военных учениях Sea Breeze-2021.


Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
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Гость267235
Истребители перепугали Егора Малкова и компанию слабонервных зкспертов. Оставшихся в живых граждан всего мира столько раз пугали российскими ракетами, бомбами, самолетами, фейками, что они не обращают внимания на такие глюки.
Отчего тогда скулят наркоши о ложных атаках на свое корыто у берегов Крыма в течение 5 часов?
гость
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Гость267235
Истребители перепугали Егора Малкова и компанию слабонервных зкспертов. Оставшихся в живых граждан всего мира столько раз пугали российскими ракетами, бомбами, самолетами, фейками, что они не обращают внимания на такие глюки.
Некуй шастать в Черном море. Проводите учения с пиндосами и Табаки в Северном море ,а еще лучше в Атлантике у берегов СШП..
Гость264763
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Залезли в чужой огород и жалуются шо там небезопасно?
гость
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жители земли тюльпанов,каналов,мельниц---такие прямо пугливые,БЕЛЫЕ да ПУШИСТЫЕ-----на самом то деле с инглосаксами самые коварные КОЛОНИЗАТОРЫ по планете----таких хорошо проучить на каждом шагу!!
Гость267235
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Истребители перепугали Егора Малкова и компанию слабонервных зкспертов. Оставшихся в живых граждан всего мира столько раз пугали российскими ракетами, бомбами, самолетами, фейками, что они не обращают внимания на такие глюки.
Гость269774
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А что наркоши делают в Черном море?
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