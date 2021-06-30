Израиль похвастался новым "убийцей" российских кораблей

Израиль похвастался новым "убийцей" российских кораблей
Кадр youtube.com
Тель-Авив раскрыл подробности о своей разработке

Израильский военно-промышленный гигант, входящий в четверку местных лидеров-экспортеров продукции ВПК Rafael представил вниманию пользователей новую разработку. Речь идет о крылатой ракете Sea Breaker. На кадрах можно заметить, как творение военной мысли Израиля уничтожает катер советского производства.

Производитель также сообщает, что разработка позволяет поражать цели на расстоянии до 300 км и даже действовать в условиях противодействия РЭБ противника. Одной модели Sea Breaker, утверждают представители израильского ВПК, вполне хватит на уничтожение фрегата.

"За счет искусственного интеллекта Sea Breaker способен на основе базы данных Rafael, проверенной в боях, обеспечить автоматическое обнаружение цели и распознавание цели. Система полностью работоспособна без использования GNSS при любых погодных условиях. Ракета является невосприимчивой к электромагнитным помехам и помехоустойчива. Sea Breaker летает над морем и на малых высотах над землей", – заявляет разработчик.

На анимационном ролике показано уничтожение ракетного катера под номером 962. В открытых данных имеется информация о том, что речь идет о модели Р-71 проекта 1241, спущенной на воду в 1980-х годах и входящей в состав флотилии Черноморского флота РФ. Их производство завершилось еще в 1996 году. Продавались многим странам, в том числе Йемену.

Ранее в ЦАХАЛ подтвердили информацию о поражении своего беспилотника Skylark зарядом батареи "Железного купола". По ошибке израильская армия сбила собственный БПЛА в ходе боевых действий против палестинцев. Тель-Авив выразил обеспокоенность ситуацией.

Источник: YouTube
Егор МАЛКОВ

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