Взятый на прицел летчик решил не накалять обстановку

Британские истребители стали "удирать" от российских ВМС в Средиземноморье после очередной провокации. Реакция нашего корабля вынудила самолет ретироваться, пишут китайские журналисты. НАТО же решили понаблюдать за маневрами давнего соперника.

Радиолокация "Адмирала Макарова" среагировала на приближение F-35B, после чего "Невидимку" взяли под прицел.

"Попытка пролета у российского корабля в Средиземном море обернулась несколькими минутами позора для Британии", – пишет китайское издание Sohu.

Как отмечает источник, Россия объявила о размещении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 и Миг-31БМ в регионе в ответ на появление авианосца типа "Королева Елизавета".

"Королева Елизавета" отправится в Азию для многомесячной экспедиции. Одна из задач – впервые принять участие в реальных боевых действиях, используя истребители F-35B для атаки боевиков на границе между Сирией и Ираком", – отмечают журналисты.

На борту британского авианосца порядка 28 F-35B. 18 принадлежат корпусу морской пехоты США, а 10 – ВВС Великобритании.

"После того, как российская армия столкнулась с истребителем F-35B, она сразу же направила бомбардировщик Ту-22М3. Хотя самолет не является новым, он может нести ужасающую тяжелую противокорабельную ракету Х-22, специально разработанную для победы Советского Союза во время холодной войны. Сверхмощная противокорабельная ракета воздушного базирования", – добавили в издании.

Ранее сообщалось о том, что российский флот решил провести учения у Кипра, рядом с английскими базами. Журналисты усмотрели в этом некий ответ после появления британского эсминца в территориальных водах РФ в Крыму.