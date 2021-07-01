Украинский эксперт назвал способные противостоять России страны

Украинский эксперт назвал способные противостоять России страны
Фото: Russian Defence Ministry/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский назвал критерии единства народов России и Украины
Военный оценил наше оружие

О новом вооружении РФ высказался полковник запаса Олег Жданов. Эксперт считает, что только несколько стран могут противодействовать нашей стране в военной сфере.

Жданов оценил ракеты "Циркон" и "Сармат" и отметил при этом, что не следует недооценивать заявления России о новых видах оружия.

Гиперзвуковую ракету "Циркон", которую несет "Сармат", межконтиненальная баллистическая ракета, эксперт назвал "очень мощным оружием". Жданов заявил, что возможность противостоять России имеют очень немногие. На первом месте, по его мнению, Штаты и Израиль. И, вероятно, выстоять смогут японцы и британцы. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

Жданов также сделал громкое заявление о военных возможностях Украины. По его словам, если понадобится, баллистические ракеты в стране смогут разработать за год.

Поставки в армию РФ новейшего вооружения ранее анонсировал глава государства Владимир Путин. Как заявляли китайские СМИ, ЗРК С-500, о котором также шла речь, может обесценить военный потенциал США. Напомним, что дальность действия у "Прометея" на 100 километров больше, чем у С-400. Это, как отмечали эксперты, ощутимое преимущество.

Источник: Украина 24 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость270677
Пожаловаться Ответить
А что же этот иксперт свою страну на первое место не поставил? Они же с 2014 года прямо так вот противостоят, воюют, побеждают изо для в день Россию, кормилицу свою? Прямо вот за весь цивилизованный мир "впряглись"...
Гость265172
Пожаловаться Ответить
8 год все воюют с Россией в мечтах м эти бредни никогда не исчезнут ,только вместе с самой хохляндмкй
Гость266912
Пожаловаться Ответить
Гость271458
За год - баллистические кастрюли.
ну или лодки надувные с вертикальным взлётом
Гость265188
Пожаловаться Ответить
Гость271434
А как же бандерлогская армия - сильнейшая в Европе?
Не вспоминай укроармию без надобности, а то если обидятся, то как обделают шаровары, так пингвины в Антарктиде дохнут начнут.
Гость271458
Пожаловаться Ответить
За год - баллистические кастрюли.
Андрей
Пожаловаться Ответить
М
нужно дождаться экспертного мнения местный (хрюхрю) гостей из агросверхдержавы
алло,гараж,где вы,ждете завтрака на свиноферме,корыто только наполняют? побыстрей жрите и сюда..
здесь какой то полковник (адмиралы закончились?) промямлил о вооружении и потенциале свинофермы,как вы считаете за полгода управитесь с баллистичкскими ракетами?
за полгода управитесь с баллистическими ракетами? Если только пропить.
Гость271434
Пожаловаться Ответить
А как же бандерлогская армия - сильнейшая в Европе?
Гость267804
Пожаловаться Ответить
В натовском шабаше си бриз будут участвовать 32 морских ракетных корыта и 40 аэропланов тоже не с пустыми закромами. Этого хватит чтобы развязать войну.
М
Пожаловаться Ответить
нужно дождаться экспертного мнения местный (хрюхрю) гостей из агросверхдержавы
алло,гараж,где вы,ждете завтрака на свиноферме,корыто только наполняют? побыстрей жрите и сюда..
здесь какой то полковник (адмиралы закончились?) промямлил о вооружении и потенциале свинофермы,как вы считаете за полгода управитесь с баллистичкскими ракетами?
Влад
Пожаловаться Ответить
Гость271426
"По его словам, если понадобится, баллистические ракеты в стране смогут разработать за год" - спасибо, поржал ))))
Точка У разве не балистическая ракета тактического применения? Еще Зенит вроде они делали. Только насколько я знаю все спецы разехались. Работать некому да и негде .
1 2
новости партнеров
По теме

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей