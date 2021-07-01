Военный оценил наше оружие

О новом вооружении РФ высказался полковник запаса Олег Жданов. Эксперт считает, что только несколько стран могут противодействовать нашей стране в военной сфере.



Жданов оценил ракеты "Циркон" и "Сармат" и отметил при этом, что не следует недооценивать заявления России о новых видах оружия.

Гиперзвуковую ракету "Циркон", которую несет "Сармат", межконтиненальная баллистическая ракета, эксперт назвал "очень мощным оружием". Жданов заявил, что возможность противостоять России имеют очень немногие. На первом месте, по его мнению, Штаты и Израиль. И, вероятно, выстоять смогут японцы и британцы. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

Жданов также сделал громкое заявление о военных возможностях Украины. По его словам, если понадобится, баллистические ракеты в стране смогут разработать за год.

Поставки в армию РФ новейшего вооружения ранее анонсировал глава государства Владимир Путин. Как заявляли китайские СМИ, ЗРК С-500, о котором также шла речь, может обесценить военный потенциал США. Напомним, что дальность действия у "Прометея" на 100 километров больше, чем у С-400. Это, как отмечали эксперты, ощутимое преимущество.