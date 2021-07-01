"Ответочка от Ирана": причастный к убийству Сулеймани офицер США найден мертвым

"Ответочка от Ирана": причастный к убийству Сулеймани офицер США найден мертвым
Касем Сулеймани. Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/globallookpress.com/
Вояка скончался прямо на авиабазе в Катаре

Американские спецслужбы расследуют загадочную смерть подполковника США Джеймса Уиллиса. Известно, что командир 210-го отряда американских ВВС Red Horse погиб в результате небоевого инцидента. Данная трагедия вызывает особое любопытство мирового сообщества в связи с тем, что покойного считают причастным к вероломному убийству легендарного иранского военного деятеля Касема Сулеймани.

Известно, что тело 55-летнего американского вояки было обнаружено на авиационной базе в Катаре 26 июня. Пентагон уже пообещал разобраться в инциденте и установить, что послужило причиной отправки на тот свет американского бойца, пишет издание Military.

Впрочем, некоторые не сомневаются в том, что к трагическому финалу американца привела его трудовая деятельность. Так, авторы телеграм-канала WarGonzo отмечают, что ранее спецслужбы Ирана включили его в число подозреваемых в ликвидации Сулеймани. Возможно, именно с этим связана внезапная кончина Уиллиса.

По крайней мере, подписчики телеграм -канала "Соловьев" в этом не сомневаются.

"Это ответочка от Ирана!", "Похоже, помогли ему уйти в мир иной. Иранцы красавцы. Даже на самой базе США достали его", "Думаю, он будет не единственным уничтоженным террористом Пентагона!", "Награда нашла героя?", "Молодцы, иранцы! Если это их работа – браво! Любых убийц надо карать по всему миру", – пишут комментаторы.

Напомним, скандальное убийство командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Сулеймани потрясло мировое сообщество. Решение о ликвидации принял тогдашний президент США Дональд Трамп. Некоторые были уверены, что его действия могли привести к началу третьей мировой войны.

Источник: Military ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Андрей
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Сдох максим и болт с ним
М
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нужно и трампа достать
1
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