Смерть офицера США в Катаре связали с зачисткой в американской армии

Смерть офицера США в Катаре связали с зачисткой в американской армии
Фото: imageSPACE/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Новые веяния в Пентагоне вызывают недовольство традиционных патриотических сил

В военных рядах Соединенных Штатов происходит серьезная борьба между либералами, опирающимися на новую администрацию Белого дома, и патриотическими силами, придерживающимися традиционных взглядов.  По мнению американиста, историка Владимира Можегова, в армии США началась зачистка офицеров, которые не разделяют идей демократов.

В том, что среди силовиков США идут некие "революционные процессы", убеждает странная реакция Пентагона на смерть американского офицера в Катаре. Когда информация о гибели военнослужащего просочилась в прессу, единственное, что сказали в руководстве, – это что его смерть не связана со службой, и пообещали разобраться.

Как отметил Можегов, после прихода к власти Джо Байдена Вашингтон взял курс на либерализацию Вооруженных сил. Многим такие тенденции, как прием на службу трансгендеров, откровенно не нравятся, они критикуют власть, в итоге Байден не уверен в своей армии.

"Поэтому, конечно, там идет серьезная подковерная борьба, (…) зачистка среднего и высшего офицерского звена, которое подозревается в трампистских симпатиях",

– отметил Можегов в комментарии "Царьграду".

Ранее эксперты обратили внимание, что скончавшийся при странных обстоятельствах в Катаре американский военный был назван в Иране в числе лиц, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани. Операцию по его ликвидации одного из иранских руководителей в январе 2020 г. приказал организовать лично экс-президент США Дональд Трамп.

Джо Байден пришел к власти после выборов в 2020 году. В свою команду он набрал людей, с которыми работал ранее, при этом отдал предпочтение представителям национальных и прочих меньшинств. Вступив в должность, Байден отменил введенный Трампом запрет на прием в армию новобранцев-трансгендеров. В Конгрессе республиканцы пытались отстоять традиционные ценности, но демократам удалось добиться своего.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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