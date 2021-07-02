Киев начал активное восстановление военной промышленности

В последние годы оружейный экспорт на Украине переживает не лучшие времена, и причина кроется в "злонамеренных" действиях России, считает военный эксперт Валентин Бадрак.

В эфире украинского телеканала UkrLife он заявил, что с 2014 года позиции страны на международном рынке вооружений сильно просели. Были потеряны многие каналы экспорта, сократились объемы поставок. Причина, отметил эксперт, кроется в глобальной конкуренции, где одним из самых серьезных соперников для страны является Россия – она специально создает преграды для развития военной экспортной отрасли.

Одним из примеров, заявил Бадрак, является ситуация с Индией. По его словам, как только украинские оружейники приступили к переговорам, в дело незамедлительно подключилась Россия, "жалуясь" в индийские военные ведомства на недопустимость заключения подобных сделок.

Также очень много ресурсов уходит у Украины для ведения боевых действий, отметил он.

Москва же в последнее время испытывает "технологические спад и деградацию", в то же время Киев, напротив, начинает восстанавливать утраченные позиции на рынке вооружений и развивать свой военно-промышленный комплекс, приводит его высказывания РИА "Новости".

Напомним, в 2014 году после присоединения Крыма к составу России действующий президент Украины Петр Порошенко запретил любое взаимодействие со "страной-агрессором" по вопросам военной промышленности. Одной из "жертв" запрета стал завод "Мотор Сич", выпускающий вертолетные двигателии для использования в гражданской и военной авиатехнике – значительная часть экспорта шла в Россию.