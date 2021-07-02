Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт

Оружейный экспорт на Украине обвалился из-за России - эксперт
Фото: MARKIIAN LYSEIKO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Киев начал активное восстановление военной промышленности

В последние годы оружейный экспорт на Украине переживает не лучшие времена, и причина кроется в "злонамеренных" действиях России, считает военный эксперт Валентин Бадрак. 

В эфире украинского телеканала UkrLife он заявил, что с 2014 года позиции страны на международном рынке вооружений сильно просели. Были потеряны многие каналы экспорта, сократились объемы поставок. Причина, отметил эксперт, кроется в глобальной конкуренции, где одним из самых серьезных соперников для страны является Россия – она специально создает преграды для развития военной экспортной отрасли. 

Одним из примеров, заявил Бадрак, является ситуация с Индией. По его словам, как только украинские оружейники приступили к переговорам, в дело незамедлительно подключилась Россия, "жалуясь" в индийские военные ведомства на недопустимость заключения подобных сделок. 

Также очень много ресурсов уходит у Украины для ведения боевых действий, отметил он.

Москва же в последнее время испытывает "технологические спад и деградацию", в то же время Киев, напротив, начинает восстанавливать утраченные позиции на рынке вооружений и развивать свой военно-промышленный комплекс, приводит его высказывания РИА "Новости". 

Напомним, в 2014 году после присоединения Крыма к составу России действующий президент Украины Петр Порошенко запретил любое взаимодействие со "страной-агрессором" по вопросам военной промышленности. Одной из "жертв" запрета стал завод "Мотор Сич", выпускающий вертолетные двигателии для использования в гражданской и военной авиатехнике – значительная часть экспорта шла в Россию.

Источник: UKRLIFE.TV ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость265067
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Антиxу#лoпутин
Только вот не после присоединения Крыма, а после воровства Россией Крыма у Украины!
Вор у вора украл! (с) :))
гость
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Антиxу#лoпутин
Только вот не после присоединения Крыма, а после воровства Россией Крыма у Украины!
В 1954 году Хохлогабон украл Крым у РСФСР. В 2014 году Крым вернулся на свою историческую Родину.
Гость267575
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Гость265188
После вхождения Крыма в состав РФ, по результатам народного референдума
Да чет ты пытаешься доказать убожеству? Просто не обращай внимания, это местный клоун периодически выплывает из своих грез и отчитывается тут о результатах своего "плавания"
Гость265188
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Антиxу#лoпутин
Только вот не после присоединения Крыма, а после воровства Россией Крыма у Украины!
После вхождения Крыма в состав РФ, по результатам народного референдума
Антиxу#лoпутин
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Только вот не после присоединения Крыма, а после воровства Россией Крыма у Украины!
гость
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Активно начали расширять свои пуканы? Каклодуплы тупорылые :-)
Серж
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с самоликвидатором. (с)

точно, красиво сказал)))
Гость265188
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Сармат"Москва же в последнее время испытывает "технологические спад и деградацию"", т.е. "Сармат", "Циркон" -это дегродация, зато "Нептун" (переделка ракеты 80 годов) , "Молот" (гробящий собственных вояк) - это "восстановление утраченых позиций"?
Гость270626
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"Москва же в последнее время испытывает "технологические спад и деградацию" в виде Кинжалов, Пересветов, Авангардов, Посейдонов, Буревестников. Окраина же разработала мимомет "Молот" с самоликвидатором.
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