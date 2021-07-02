Специалист напомнил воинственным читателям Восходящего солнца, что затеявшие мировые войны страны не выходят победителями

Слова президента России Владимира Путина, заявившего о готовности армии и флота защищать государственные границы и топить в случае угрозы британские эсминцы, было воспринято японскими комментаторами в качестве "черной метки". Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, комментируя ситуацию, что у Токио действительно имеется повод для беспокойства.

Ранее японское издание "Санкэй симбун" прокомментировало слова российского лидера касательно британского эсминца Defender. Читатели же усмотрели в заявлении главы РФ прямую угрозу Японии, а также тщетность попыток по "возврату северных территорий". Многие стали требовать применения силового метода для решения проблемы.

Как отметил военный обозреватель, японцы нередко появляются у Курил, а многие и не скрывают желание "вернуть" регион. Нередко тот или иной экипаж рыболовецкого судна арестовывают за нарушение российских границ – часто они заплывают в территориальные воды РФ.

Литовкин считает, что японцы должны осознать: подобная наглость грозит им очередным "Дефендером".

"Они справедливо опасаются. Не надо обострять отношения с Россией", – заявил специалист в интервью "ПолитРоссии".

Напомним, Путин заявил, что даже удар по эсминцу не стал бы началом третьей мировой войны, так как те, кто затевают такие конфликты, не выходят победителями – об этом гласит история, напомнил российский лидер. Вместе с тем президент отметил, что Defender намеренно нарушил государственную границу РФ. Москва не желает никаких войн, однако будет использовать военные методы при защите страны.



Ранее читатели Страны восходящего солнца призвали Токио создать свое ядерное оружие для устрашения России.