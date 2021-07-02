Фигурантам грозит несколько лет тюрьмы

Семеро военнослужащих ВС Литвы, а также два работника полигона стали фигурантами уголовного дела о краже. Они обвиняются в хищении сухих пайков для американской армии, о чем сообщили в прокуратуре республики.

Гособвинение утверждает, что на полигоне в Швенченском районе двое военнослужащих вместе с комроты злоупотребили своим положением, а также занимались взяточничеством и подкупом. Четыре человека обвиняются в краже и злоупотреблении, еще двоих обвинили в краже имущества.

В материалах досудебного расследования говорится о том, что весной 2020 года на военном полигоне украли свыше 1170 ящиков с сухими пайками с целью доставки для батальона Сухопутных войск Соединенных Штатов, который дислоцирован на территории Литвы. Ущерб превысил 120 тысяч евро.

Прокуратура подозревает фигурантов в сговоре и использовании своего служебного положения. Гособвинение полагает, что фигуранты перевозили продовольствие для коллег по НАТО на служебном транспорте, а командир роты потребовал взятку за то, чтобы закрыть глаза на происходящее.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает до восьми лет лишения свободы за подобные деяния в организованной группе, отмечает "Спутник".

В июне сообщалось о том, что правоохранительные органы задержали в Эстонии британских солдат, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Местная полиция взяла под стражу британских военнослужащих за хулиганство. Нарушителей передали военной полиции НАТО. Позднее один из британских экспертов заявил, что речь идет о деле, спланированном "агентами Путина". Как пишут СМИ, не так давно в эстонском населенном пункте Йыгева солдаты издавали громкие крики, чем сильно распугивали местных жителей.