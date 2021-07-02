Белорусский лидер заявил о большом количестве оружия, поступающего из Незалежной

Александр Лукашенко объявил, что границу Белоруссии с Украиной полностью перекроют. Он уже дал соответствующее распоряжение пограничным войскам. Свое решение Батька объяснил тем, что с территории Незалежной в республику поступает большое количество оружия. Об этом сообщает "Белта".

Президент Белоруссии сообщил, что в стране обнаружили "спящие" ячейки террористов.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс".

Лукашенко назвал причастных к готовящемуся перевороту в стране. По его словам, в этом замешаны Украина, США, Германия, а также Литва и Польша.

Политик подчеркнул, выступая на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии, что разговаривать с народом его страны с позиции силы бессмысленно.

Также Батька заявил, что накануне ночью произошло покушение на журналиста Григория Азаренка. Репортер не раз неодобрительно высказывался о политике Украины.

Ранее Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии и Украины и снова подчеркнул, что Киев перешел под внешнее управление.