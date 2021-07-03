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После провокаций в Черном море со стороны Запада, Россия помешала проведению военных учений Sea Breeze 2021. Российские авиация и флот вынудили корабли НАТО покинуть регион. Об этом сообщил портал Avia.Pro, позже новость подтвердили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Как указывают СМИ, после двух инцидентов в Черном море российская сторона начала жестко контролировать передвижение военных судов ВМС Нидерландов и Великобритании, из-за чего полноценно учавствовать в учениях они не смогли. Позже нидерландский фрегат и британский эсминец покинули акваторию, вернувшись в Средиземное море к основной ударной группе.
Позже в отделе информационного обеспечения ЧФ информацию подтвердили. В сообщении указывается, что авиация Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели учебные полеты над Черным морем на фоне учений НАТО, отработав нанесение ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника, пишет РИА "Новости".
Были задействованы истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, Су-34, истребители-перехватчики Су-27. До этого разведывательный полет с выявлением условных целей совершил Бе-12. Роль кораблей противника выполняли "Саратов" и "Орск".
Всего было мобилизовано более 10 самолетов российской авиации.
О том, что скандально известные корабли НАТО покинули аквиторию Черного моря сообщалось накануне.
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