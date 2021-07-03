"Ошеломит": СМИ раскрыли новые данные об "уничтожителе Крымского моста"

"Ошеломит": СМИ раскрыли новые данные об "уничтожителе Крымского моста"
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Стала известна стоимость создания ракетного комплекса

Столь важный для Украины ЖК-360МЦ "Нептун", получивший кличку "уничтожитель Крымского моста", был разработан за "ошеломительные" средства. Об этом пишут украинские СМИ. 

Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев рассказал Defense Express, что ракетный комплекс был построен за 40 миллионов долларов. Во столько обошлись все средства связи, машины и ракеты, предусмотренные в комплекте. 

"Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности", – заявил он.

Журналисты отметили, что в переводе на гривну сумма соствляет около 1 млрд – по сравнению с тем значением, которое имеет ракетный комплекс для страны, сумма является "потрясающе малой". 

До этого Коростелев заявлял, что "Нептуны" были созданы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Первые РК поступили на вооружение украинской армии в марте 2021 года. 

Источник: Defense Express ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Гость265172
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Пусть только попробуют ,от шароварников ничего не останется ,только вонь
Гость268747
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Нафига им разрабатывать ЗРК средней дальности,когда у них их полно еще с времен СССР? Да и ихний БРК Нептун-это тоже советская разработка,так что они его не разрабатывали,а только в металле воплотили.Кстати теперь этот Нептун станет еще дороже,так как следующие выпущенные Нептуны будут устанавливаться на шасси сложной и дорогой чешской Татры,вместо ихнего простого дешевого и надежного КрАЗа.
гость
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Главная стоимость проекта это многоразовая пусковая установка: очко парашнюка
Гость268747
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Вместо стенки они ров копали.Причем даже не экскаваторами,а вручную.Как тогда показывали хохлацкие телеканалы-все жители и даже старые бабули выходили копать этот "противотанковый ров"(который можно на Ниве с ходу проехать)))).
Гость272270
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Теперь у миномета Молот есть серьезный конкурент, Нептун будет укладывать рогулей уже сотнями особей. Поголовье укроскота будет сокращаться еще быстрее. СУГС.
Гость267012
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очередной распил бабла рогулями
на стенку из рабицы тоже ушли миллионы - где стенка ?
Гость 2021
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Конечно , лучше миллиард потратить на дебильный военный сомнительный проект , нежели на нужды своего народа
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