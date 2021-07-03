Стала известна стоимость создания ракетного комплекса

Столь важный для Украины ЖК-360МЦ "Нептун", получивший кличку "уничтожитель Крымского моста", был разработан за "ошеломительные" средства. Об этом пишут украинские СМИ.

Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев рассказал Defense Express, что ракетный комплекс был построен за 40 миллионов долларов. Во столько обошлись все средства связи, машины и ракеты, предусмотренные в комплекте.

"Во столько же примерно обойдется разработка нашего зенитного ракетного комплекса средней дальности", – заявил он.

Журналисты отметили, что в переводе на гривну сумма соствляет около 1 млрд – по сравнению с тем значением, которое имеет ракетный комплекс для страны, сумма является "потрясающе малой".

До этого Коростелев заявлял, что "Нептуны" были созданы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Первые РК поступили на вооружение украинской армии в марте 2021 года.