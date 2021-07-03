Украинский журналист с американского корабля пообещал уничтожить Черноморский флот одним залпом

Украинский журналист с американского корабля пообещал уничтожить Черноморский флот одним залпом
USS Ross. Фото: US Navy/www.globallookpress.com
Корреспондент с Незалежной заявил, что эсминец США не оставит на российских кораблях и мокрого места

Украинский журналист Андрей Цаплиенко снял репортаж про учения военного флота Соединенных Штатов в Черном море. Корреспондент забрался на борт ракетного эсминца Ross, который участвует в маневрах Sea Breeze-2021, где и воспел хвалебную оду военному кораблю.

Так, украинский журналист похвастался знаменитыми "Томагавками", восторженно сравнив их с "сигарами в коробке" за вертикальное расположение под палубой. Черноморский флот угрожает западным кораблям, обещая превратить их в жирную мишень в случае провокации, а американский эсминец, считает Цаплиенко, уничтожит источник этих угроз всего одним залпом.

"Томагавков в общей сложности 90 штук. Россияне нагло говорят о том, что любой эсминец НАТО – мишень для них. Они замалчивают тот факт того, что одним своим залпом Ross способен сжечь этот флот", – заявил Цаплиенко.

Тем не менее, считает Андрей, намерения НАТО предельно ясны: судно находится в регионе в качестве миротворца на военных учениях, благодаря чему украинцы могут спать спокойно.

Известно, что эсминец Соединенных Штатов зашел в одесский порт еще 27 июня для участия в учебных маневрах на Sea Breeze. Некоторое время спустя в медиа появилась информация о том, что судно вышло из Одессы и направилось в сторону Крыма, однако западные СМИ опровергли эти данные.

В масштабных военно-морских учениях участвуют военные силы более 30 стран. В посольстве США в Киеве сообщили, опубликовав сообщение в "Твиттер", что речь идет о "глобальном партнерстве ради мира".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Гость272704
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Если дура,то это ещё пол беды,но если эта дура без трусов,то это никуда уже не годится...
Гость272703
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Мотря выходь до мене , тю та в тебеж морковка маненька, а я з собою кума прывив в него велыка.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость
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Пусть будут на постоянной основе, всё равно как все были ворами и коррупционерами так ими и остались. По нормальному, американцам согнать всех украинцев в резервации, как индейцев в своё время, и взять полностью власть в свои руки и заселить страну своими людьми. Иначе сколько революций этим не делай , всё буду воровать и жить в хавне.
Гость265221
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Хочешь попробоваь?
Гость268747
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Хохлацкие журналисты и про свой хваленый БРК Нептун показывали "страшилки": мол,он круглосуточно следит за КАЖДЫМ российским кораблем,находящимся в Крыму и в любой миг готов "дать ответный залп по москалям",если Россия вновь осмелится открыть огонь по ихним бронекатерам,не пропуская их под Крымским мостом.Но они забыли о том,что ракеты Нептуна дозвуковые,потому они будут сбиты нашими ПВО,даже не долетев до наших кораблей(если противостояние все-же дойдет до такого сценария).
гость
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Влажная мечта францюватого рогуля во время чистки на эсминце гальюна.
гость
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Знатно там этого петуха дрючили во все дыры черножёппые рейнджеры, что такого нафурил из под себя. Умишком тронулся юнец с непривычки.
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