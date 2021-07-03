Корреспондент с Незалежной заявил, что эсминец США не оставит на российских кораблях и мокрого места

Украинский журналист Андрей Цаплиенко снял репортаж про учения военного флота Соединенных Штатов в Черном море. Корреспондент забрался на борт ракетного эсминца Ross, который участвует в маневрах Sea Breeze-2021, где и воспел хвалебную оду военному кораблю.

Так, украинский журналист похвастался знаменитыми "Томагавками", восторженно сравнив их с "сигарами в коробке" за вертикальное расположение под палубой. Черноморский флот угрожает западным кораблям, обещая превратить их в жирную мишень в случае провокации, а американский эсминец, считает Цаплиенко, уничтожит источник этих угроз всего одним залпом.

"Томагавков в общей сложности 90 штук. Россияне нагло говорят о том, что любой эсминец НАТО – мишень для них. Они замалчивают тот факт того, что одним своим залпом Ross способен сжечь этот флот", – заявил Цаплиенко.

Тем не менее, считает Андрей, намерения НАТО предельно ясны: судно находится в регионе в качестве миротворца на военных учениях, благодаря чему украинцы могут спать спокойно.

Известно, что эсминец Соединенных Штатов зашел в одесский порт еще 27 июня для участия в учебных маневрах на Sea Breeze. Некоторое время спустя в медиа появилась информация о том, что судно вышло из Одессы и направилось в сторону Крыма, однако западные СМИ опровергли эти данные.

В масштабных военно-морских учениях участвуют военные силы более 30 стран. В посольстве США в Киеве сообщили, опубликовав сообщение в "Твиттер", что речь идет о "глобальном партнерстве ради мира".