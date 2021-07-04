На Украине, судя по всему, не задумываются о будущем после таких заявлений

Евгений Сатановский прокомментировал информацию о ракетном комплексе "Нептун", который якобы может уничтожить Крымский мост. Накануне в Незалежной подсчитали, что на разработку оружия ушло порядка 40 миллионов долларов. Анонсировали создание ЗРК средней дальности – денег потребуется примерно столько же. Политолог задался вопросом – неужели Киев считает, что подобные "фортели" Москва будет бесконечно спускать с рук?



"Вот, разработают они их, произведут и будут держать Крымский мост под прицелом. Хай клятые москали знают!" – иронизирует эксперт в своем телеграм-канале.

Между тем, судя по громким заявлениям, украинская сторона вообще не задумывается, какое будущее ждет страну. Увлеченные попытками шантажировать Россию киевские власти не понимают, что терпение у соседей может лопнуть.

"А за базар кто будет отвечать? Или потомки древних шумеров и великих укров на самом деле себе ситуацию так представляют, что их фортели им бесконечно булут спускать с рук? И что Москва будет бесстрастно наблюдать за тем, как на Украине разрабатывают, производят и нацеливают на Крымский мост ракеты",

– удивляется Сатановский.

В такой ситуации России легче нанести превентивный удар, заявил эксперт и привел в пример Иран и Израиль. Последний, получая бесконечные угрозы, делает так, чтобы с иранским оружием или специалистами что-то случалось.

"… а когда они в Сирии пытаются в очередной раз обустроить ракетный плацдарм (…), их оборудование и людей раз за разом ЦАХАЛ уничтожает. Ну, так и с Украиной точно так же будет", – посулил Сатановский.