Читатели болгарского СМИ считают, что следует благодарить Россию

Выступающий на стороне Украины журналист Марк Ольшевский написал для портала "Факти" материал с явным антироссийским настроением. Автор высказался о провокации Британии в Черном море, назвав действия военных оправданными. Мол, Москва – "агрессор", а Лондон хочет вернуть статус морской державы. И Россия должна с этим считаться. Одобрил журналист и учения Sеа Brееzе в Черном море. По его словам, это поможет Украине и сделает регион безопасным. Однако в комментариях категорично настроенного Ольшевского ждал неприятный сюрприз. Многие читатели не приняли его точку зрения.



Так, один из них заявил, что британцы должны быть благодарны за то, что живыми унесли ноги.

"Иначе был бы международный скандал",

– написал комментатор, добавив, что жертвы были бы еще одним поводом накинуться на Россию и обвинить во всех грехах.

"Так напугал, что ни один корабль или самолет НАТО не смеет приблизиться к Крыму",

– с сарказмом ответил другой на слова автора о том, что силы России несоизмеримы с британскими и американскими.

Ранее в Киеве заявили, что из-за учений Sea Breeze Черноморский флот якобы вышел в море. В Минобороны Незалежной считают, что наша страна поступила так из страха потерять доминирующую роль в регионе.