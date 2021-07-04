Рано или поздно Москве придется решать афганский вопрос

Экс-сенатор Франц Клинцевич озвучил последствия вывода американских военных из Афганистана. Действия США затронут Россию, считает он.



По словам Клинцевича, когда американцы покинут страну, власть на фоне дестабилизации начнет прибирать к рукам Талибан (запрещенная в РФ организация. – Прим.ред.). Конечно, люди будут искать более безопасные места для жизни. И если те, у кого возможностей больше, отправятся в европейские страны, то другие, стесненные в средствах, поедут в среднеазиатские республики. Туда же могут направиться и другие люди, целью которых будет дестабилизация уже в Средней Азии. Делать они это будут по указке спецслужб США. Последствием будет обострение обстановки на нашей границе. И результатом – бегство людей уже в Россию.

Клинцевич также считает, что полностью военные США из Афганистана не уйдут и продолжат спонсировать террористов. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, в дело придется вмешаться России, заключит он в разговоре с РИА ФАН.

Напомним, вывод войск Штатов и стран НАТО из Афганистана начался в мае 2021 года. Планируется, что полностью американцы уйдут из страны в сентябре.