Из-за вывода войск США из Афганистана в Россию хлынут беженцы – экс-сенатор

Из-за вывода войск США из Афганистана в Россию хлынут беженцы – экс-сенатор
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Рано или поздно Москве придется решать афганский вопрос

Экс-сенатор Франц Клинцевич озвучил последствия вывода американских военных из Афганистана. Действия США затронут Россию, считает он.

По словам Клинцевича, когда американцы покинут страну, власть на фоне дестабилизации начнет прибирать к рукам Талибан (запрещенная в РФ организация. – Прим.ред.). Конечно, люди будут искать более безопасные места для жизни. И если те, у кого возможностей больше, отправятся в европейские страны, то другие, стесненные в средствах, поедут в среднеазиатские республики. Туда же могут направиться и другие люди, целью которых будет дестабилизация уже в Средней Азии. Делать они это будут по указке спецслужб США. Последствием будет обострение обстановки на нашей границе. И результатом – бегство людей уже в Россию.

Клинцевич также считает, что полностью военные США из Афганистана не уйдут и продолжат спонсировать террористов. Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, в дело придется вмешаться России, заключит он в разговоре с РИА ФАН.

Напомним, вывод войск Штатов и стран НАТО из Афганистана начался в мае 2021 года. Планируется, что полностью американцы уйдут из страны в сентябре.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость273330
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Талибан (запрещенная в РФ организация. – Прим.ред.), ну вы и мрази двуличные!!!!! Вы же сами с ними какие-то диалоги вели, забыли??? Этого еврея хлинцевича пора уже давно кастрировать, пусть сидит на печи, <цензура>, и в муку пердит.... а то рот откроет и <цензура> смердит.
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