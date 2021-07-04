Союзники в Черноморском регионе не придут США на помощь

В случае вооруженного конфликта в Черном море между НАТО и Россией у альянса не будет никаких шансов на победу. С таким мнением выступил популярный эксперт The National Interest Марк Эпископос на страницах издания.

Причиной провала натовцев журналист видит в том, что РФ значительно укрепила Черноморский флот после воссоединения с Крымом.

Эксперт напомнил слова президента России Владимира Путина на прямой линии, когда комментировал ситуацию с провокацией британского эсминца Defender в Черном море. Тогда лидер россиян выразил уверенность, что третья мировая не началась бы в случае еще более жесткого ответа российских военных британским. Эпископос отмечает, что это суждение вполне справедливо.

Эксперт указал на то, что ситуация в Черном море напряженная из-за воссоединения Крыма с Россией. Украина, которая не приняла решение крымчан, то и дело проводит "символические" действия, которые демонстрирует ее непризнание результатов референдума. Например, Киев устраивает учения в акватории, недалеко от российских вод. Ответы России на действия украинцев с каждым разом все жестче. При этом военная сила нашей страны только укрепляется на полуострове.

Однако есть еще один момент, который не даст НАТО победить, – российские ракеты "Циркон" и "Кинжал". Это оружие не позволит США пробраться вглубь России. Более того, альянсу никто из союзников не сможет оказать необходимую помощь. Украина, Румыния и Грузия не обладают нужной военной мощью, а Турция стремится к хорошим отношениям с Россией. В результате НАТО проиграет в войне с Россией в Черном море.