NI: НАТО ждет разгромное поражение в войне с Россией

NI: НАТО ждет разгромное поражение в войне с Россией
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Союзники в Черноморском регионе не придут США на помощь

В случае вооруженного конфликта в Черном море между НАТО и Россией у альянса не будет никаких шансов на победу. С таким мнением выступил популярный эксперт The National Interest Марк Эпископос на страницах издания.

Причиной провала натовцев журналист видит в том, что РФ значительно укрепила Черноморский флот после воссоединения с Крымом. 

Эксперт напомнил слова президента России Владимира Путина на прямой линии, когда комментировал ситуацию с провокацией британского эсминца Defender в Черном море. Тогда лидер россиян выразил уверенность, что третья мировая не началась бы в случае еще более жесткого ответа российских военных британским. Эпископос отмечает, что это суждение вполне справедливо. 

Эксперт указал на то, что ситуация в Черном море напряженная из-за воссоединения Крыма с Россией. Украина, которая не приняла решение крымчан, то и дело проводит "символические" действия, которые демонстрирует ее непризнание результатов референдума. Например, Киев устраивает учения в акватории, недалеко от российских вод. Ответы России на действия украинцев с каждым разом все жестче. При этом военная сила нашей страны только укрепляется на полуострове. 

Однако есть еще один момент, который не даст НАТО победить, – российские ракеты "Циркон" и "Кинжал". Это оружие не позволит США пробраться вглубь России. Более того, альянсу никто из союзников не сможет оказать необходимую помощь. Украина, Румыния и Грузия не обладают нужной военной мощью, а Турция стремится к хорошим отношениям с Россией. В результате НАТО проиграет в войне с Россией в Черном море. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273523
Пожаловаться Ответить
трепанатор черепов
согласен с тобой. Бредни эксперта с The National Interest про цирконы и кинжалы и т.д. Весь флот любого государства в Чёрном море банально топится "калибрами" с берега. Массовый обстрел не выдержит ни одна корабельная ПВО. Дёшево и надёжно.
диванный эксперт.
ГостьВК
Пожаловаться Ответить
трепанатор черепов
Ты плохо знаешь современных мусульман. Это потому что ты про мигрантов слышал только от Гордона. А своих мозгов у тебя нет.
Я прожил среди них восемь лет. На Северном Кавказе. За твои слова, что мусульмане крестятся, да приплюсовать анальных болтунов-нужны бойцы Кадырова. Найдут и проведут беседу. Тогда узнаешь, как отвечают за такой базар. Если живым останешься. Привыкли безнаказанно молотить языками щенки мокрохвостые.
Гость273523
Пожаловаться Ответить
Гость273419
Интересно, союзники по ОДКБ придутна помощь России.
интересно за углом
М
Пожаловаться Ответить
ВК
Брешешь, дырка в черепе, собака неверная. Мусульмане за такие слова тебе сделают окончательную и бесповоротную трепанацию.
вам уже сделали дырку в черепе,нет больше украины,осталось разоренная,разграбленная территория населенная свиньями свидомитами и растерянным русским народом
Гость273419
Пожаловаться Ответить
Интересно, союзники по ОДКБ придутна помощь России.
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость272808
Интересно, сколько этому проплаченому кремлеботу заплатили. Очередной кремлевский бред.
согласен с тобой. Бредни эксперта с The National Interest про цирконы и кинжалы и т.д. Весь флот любого государства в Чёрном море банально топится "калибрами" с берега. Массовый обстрел не выдержит ни одна корабельная ПВО. Дёшево и надёжно.
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
ВК
Брешешь, дырка в черепе, собака неверная. Мусульмане за такие слова тебе сделают окончательную и бесповоротную трепанацию.
Ты плохо знаешь современных мусульман. Это потому что ты про мигрантов слышал только от Гордона. А своих мозгов у тебя нет.
ВК
Пожаловаться Ответить
трепанатор черепов
"При слове Украина, у нас даже татары крестятся!" (с)
Брешешь, дырка в черепе, собака неверная. Мусульмане за такие слова тебе сделают окончательную и бесповоротную трепанацию.
трепанатор черепов
Пожаловаться Ответить
Гость272808
Интересно, сколько этому проплаченому кремлеботу заплатили. Очередной кремлевский бред.
"При слове Украина, у нас даже татары крестятся!" (с)
Константин
Пожаловаться Ответить
Гость272806
Не мешайте сказочные идиотам жить в их сказочном мире: там американцы и европейцы будут умирать во имя щастя и галушек у слабоумного быдла, там весь мир рад кормить и содержать украинскую помойку, пока она усиленно какает под российским забором. Там под сказочные переливы у дурачков тырятся все их запасы. Свиньи и те умнее какелофф.
Свиньи умнее кремлеботов. Все кремлеботы поносят одинаково. Сливной бачок льет одни и те же какашки, а они их размазывают в меру своего идиотизма.
1 2
новости партнеров

России предрекли возвращение к советским временам

Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен

Германия и Франция отказываются быть марионетками США в отношениях с Россией

Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1716 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей