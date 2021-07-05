"Великан и карлик": генерал ВСУ рассказал правду о военном потенциале России и Украины

"Великан и карлик": генерал ВСУ рассказал правду о военном потенциале России и Украины
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военнослужащий призвал Киев прекратить "обманывать народ"

Бывший депутат Верховной рады, генерал Вооруженных сил Украины в отставке Вилен Мартиросян порассуждал о военных возможностях Незалежной и сравнил их с российскими. По словам эксперта, потенциал Незалежной несравним с тем, который демонстрирует РФ, а все высказывания и оценки с противоположной позицией можно смело считать обманом.

Военнослужащий уверен, что украинская администрация занимается "лицемерием", выдавая за действительное несуществующее и "обманывая народ".

"Нам, карлику, незачем говорить: "Я тебе морду набью". Великан по голове даст – тот сядет. Зачем хвастаться, будто у нас что-то есть?" – вопрошает Мартиросян.

По мнению бывшего депутата Рады, в стране развелось множество "умников", которые демонстративно подчеркивают свою ненависть к Российской Федерации и заявляют о любви к своей стране "с подхалимством", пишет URA.ru.

Отставной генерал также заявил, что жалеет о своем отказе от присяги, данной однажды еще Советской Армии. Мартиросян признался, что ему первому пришлось поднять флаг и вывести свой полк из подчинения Министерства обороны для перехода на Украину еще в 1991 году.

Известно, что Мартиросян руководил кампанией по переходу военнослужащих под управление властей новой Украины, однако несколько лет спустя он стал сторонником сближения с РФ и Белоруссией.

Ранее генерал-майор СБУ заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на НАТО в случае конфликта с Россией, так как Североатлантический альянс не спешит принимать Незалежную в распростертые объятия, не отвечая на вопрос о членстве.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость270031
Пожаловаться Ответить
Прикалывает меня все это. Как становятся бывшими, так сразу разум возвращается. Это касается всех. Американские генералы сразу прозревают. Министры начинают разумные мысли говорить. Диалектика.
1
новости партнеров

России предрекли возвращение к советским временам

Заморозка цен не дает никакой пользой, уверен российский бизнесмен

Германия и Франция отказываются быть марионетками США в отношениях с Россией

Берлин и Париж хотят сами вести переговоры с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1716 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей