Военнослужащий призвал Киев прекратить "обманывать народ"

Бывший депутат Верховной рады, генерал Вооруженных сил Украины в отставке Вилен Мартиросян порассуждал о военных возможностях Незалежной и сравнил их с российскими. По словам эксперта, потенциал Незалежной несравним с тем, который демонстрирует РФ, а все высказывания и оценки с противоположной позицией можно смело считать обманом.

Военнослужащий уверен, что украинская администрация занимается "лицемерием", выдавая за действительное несуществующее и "обманывая народ".

"Нам, карлику, незачем говорить: "Я тебе морду набью". Великан по голове даст – тот сядет. Зачем хвастаться, будто у нас что-то есть?" – вопрошает Мартиросян.

По мнению бывшего депутата Рады, в стране развелось множество "умников", которые демонстративно подчеркивают свою ненависть к Российской Федерации и заявляют о любви к своей стране "с подхалимством", пишет URA.ru.

Отставной генерал также заявил, что жалеет о своем отказе от присяги, данной однажды еще Советской Армии. Мартиросян признался, что ему первому пришлось поднять флаг и вывести свой полк из подчинения Министерства обороны для перехода на Украину еще в 1991 году.

Известно, что Мартиросян руководил кампанией по переходу военнослужащих под управление властей новой Украины, однако несколько лет спустя он стал сторонником сближения с РФ и Белоруссией.

Ранее генерал-майор СБУ заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на НАТО в случае конфликта с Россией, так как Североатлантический альянс не спешит принимать Незалежную в распростертые объятия, не отвечая на вопрос о членстве.