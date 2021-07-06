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Министр обороны Украины Андрей Таран вызвал недоумение у соотечественников своим поведением на международных морских учения See Breeze-2021, которые сейчас проходят в Черном море. Местные журналисты зафиксировали на видео его посещение одного из военных кораблей.
Сотрудники СМИ обратили внимание на то, как генерал-лейтенант не смог самостоятельно нести свой зонт – над головой министра его держал помощник.
"Андрей Таран уже настолько преисполнился, сидя на больших финансовых государственных потоках, что аж почувствовал себя аристократом в довольно нищей стране", – говорится в сообщении телеграм-канала "Украинский формат".
Авторы поста отмечает с долей сарказма, что глава Минобороны демонстрирует "очередное истинное олицетворение" команды президента страны Владимира Зеленского – "без кортежей и помощников с зонтиками".
Напомним, экс-комик в своих предвыборных обещаниях заявлял, что, когда он станет у руля государства, то откажется от традиционных президентских кавалькад. Однако своего слова пан Зеленский не сдержал. Он продолжает согласно статусу ездить в сопровождении больших кортежей и с нарушением скоростных режимов, о чем периодически сообщают местные СМИ и что возмущает соотечественников.
Многонациональные военные учения
Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня и закончатся 10 июля. В них задействованы около пяти
тысяч военных и более 30 кораблей из 32 стран. В них, в частности, принимают участие Украина, США, Канада, Великобритания,
Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и другие. Британцы уже отметились одной провокацией с заходом из своего эсминца
Defender
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