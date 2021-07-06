Руководство Пентагона даже не уведомило партнеров из Исламской Республики о своем выходе

Военнослужащие одной из сильнейших армий мира тайно покинули крупнейшую базу Пентагона в Афганистане – Баграм, бросив десятки единиц техники и сотни единиц стрелкового оружия. Часть этого арсенала попала в руки мародеров. О бесславном выводе войск США поведал автор телеграм-канала "Тайный Узбек" со ссылкой на рассказ очевидцев.

По их словам, американцы сбежали в пятницу, 2 июля, поздно вечером, предварительно на час выключив все электричество впервые за 20 лет их пребывания в Баграме.

"База погрузилась в какой-то дым. В этом дыму поднялся самолет, который увез американских военных из Афганистана, на базе осталось 30 танков, 50 бронированных автомобилей и более 800 других транспортных средств", – говорится в сообщении.

Эти данные подтверждают источники телекомпании РЕН-ТВ. В репортаже отмечается, что пропагандисты запрещенного в РФ бандформирования "Талибан" массово распространяют ролики захвата штатовской техники в Калдарском районе Афганистана. Оттуда солдаты правительственных сил кучно бегут в Узбекистан.

Как передает телеканал, руководство Пентагона не удосужилось даже предупредить ВС Афганистана, что спешно ночью покинут Баграм. В результате, после бегства американцев несколько часов на базе действовали мародеры, а следом за ними пришли бандиты. Жители прилегающих населенных пунктов пребывают в страхе от возможного прибытия сюда талибов.

В Сети можно обнаружить фотографии покинутой пентагоновской базы с брошенными Humvee и другими бронеавтомобилями армии США.

"Немного странное поведение для "самой сильной армии в мире"", – заметил автор российского проекта военкоров WarGonzo.

В свою очередь военкор Евгений Поддубный публикует у себя в телеграм-канале снимок афганских военнослужащих на базе Баграм и с грустью подчеркивает о слабом боевом состоянии воинов Исламской Республики.

"Боеготовность частей афганской армии, занявшей после американцев аэропорт Баграм, в одном фото

Вопрос "долго будут держаться?" даже поднимать не стоит. Отдаленно напоминает кадры с шашлыками в окопах из осени прошлого года", – написал журналист.

На фото изображены военные в сандалиях и майках.

