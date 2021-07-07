Читатели настаивают на повышении военных расходов и строительстве подводных лодок

Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, в котором говорится о планируемых российской стороной учениях в Японском море. Известно, что маневры пройдут с ракетными стрельбами.

Ранее глава правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио пристально следит за действиями РФ у своих границ, а также призвал Россию к обеспечению безопасности судоходства японского флота на фоне информации о планируемых военных маневрах. Министр сообщил, что Минобороны РФ запланировало учения в период с 7 по 9 июля – ведомство довело это до японских коллег.

В публикации также утверждается, что российская сторона расширяет свое военное присутствие в регионе. Так, в 2019 и 2020 году Россия и Китай поучаствовали вместе в облете Японского моря, а на Курилах Минобороны разместило системы противоракетной и противовоздушной обороны.

На новость активно отреагировали японские читатели, которые воззвали Като к ответу за столь неслыханную демонстрацию силы.

"Нужно России отомстить! Грамотно поступил Като, что направил наблюдателя на маневры НАТО в Черное море", "Нужно расстаться с мечтой о мирном договоре. Нужно нарастить свои силы в морях, увеличить военные расходы, построить новые суда, самолеты и подлодки!", "России нужно запретить подобные стрельбища! Почему у нас слабаки в политике?" – пишут японские читатели, комментируя новость.

Ранее японский обозреватель Ёдзи Камэяма заявил, что у Токио есть "военный козырь", который позволит заполучить Курильские острова в предполагаемых переговорах с российской стороной о "северных территориях".