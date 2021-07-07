Мужчина заявил, что субмарина не отображается на радарах

Житель Дании поразился габаритам атомной российской субмарины "Орел", прошедшей через воды королевства. Своими впечатлениями мужчина поделился с местными корреспондентами.

Мадс Кристенсен работает монтажником в компании по обслуживанию мостов. Мужчина сообщил, что нередко видел подлодки, которые проходят по проливу Большой Бельт, однако такую ему еще никогда не доводилось видеть.

"Мне видно всего понемногу. Когда ты там висишь, замечаешь множество больших контейнеровозов и прочее, но это другое. Я был поражен ее гигантским размерам. Тогда я посмотрел на радар и удивился еще и тому, что она не отображается", – рассказал Кристенсен.

Позднее монтажник почитал в Сети информацию и узнал, что увидел АПЛ "Орел", которая направлялась в тот момент в Санкт-Петербург, сообщает местный телеканал TV2.

В командовании Министерства обороны королевства заявили, что российская субмарина прошла по водам Дании в соответствии с правилами безопасного судоходства, уточняет телеканал "360".

Как пишут "Известия", длина подлодки "Орел" составляет 154 метра, скорость под водой может достигать 50 километров в час. Субмарину трудно отследить из-за особого материала, о чем заявил капитан датских ВМС Дитте Дайреборг.

Как отмечает источник, "Орел" не впервые проходит по датским водам – АПЛ пользовалась территориальными водами Дании в 2020 и 2018 году.

Ранее британские СМИ оценили возможности российской подводной лодки "Белгород", заявив о том, что субмарина с помощью "Посейдонов" может уничтожать целые города и прибрежные населенные пункты противника.



