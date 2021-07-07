НАТО отводит соседям России роль исполнителей военных приказов

Целью международных военных учений "Три меча" на Украине станет подготовка к атаке на российский Калининград, Белоруссию и Донбасс. К такому выводу пришел американский аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф.

Маневры пройдут на Украине с 17 по 30 июля. Называются они "Три меча", поскольку задействованы в них должны быть военные Незалежной, Польши и Литвы. Однако в них примут участие и военнослужащие, а также боевая техника из США. Об этом сообщил Генштаб Украины.

Военный аналитик Рик Розофф обращает внимание и еще на одну деталь, озвученную Киевом: совместная бригада названа в честь гетмана Константина Острожского, а официальная цель маневров – укрепление взаимодействия в рамках "Люблинского треугольника".

"Ссылка на Великого гетмана Литвы (1460-1530) является еще одним указанием на то, в каком направлении продвинулись три вовлеченных государства",

– отмечает американский эксперт. При этом, по его словам, инициатива "Люблинский треугольник" отсылает к Люблинской унии середины 16 века, положившей начало Речи Посполитой.

"Послание в адрес Белоруссии и России не могло быть более ясным, – пишет аналитик. – Литовско-польско-украинская бригада вместе с силами Пентагона может стать подразделением, которое способно вторгнуться в Белоруссию, Калининград или Донбасс, если этого захотят в НАТО",

– делает вывод эксперт.

Сейчас на территории Украины проходят учения НАТО "Си Бриз". Несмотря на название, маневры запланированы не только на море, но и на суше. По оценке экспертов, Запад раздувает агрессивные настроения Незалежной, при этом отводит ей роль пушечного мяса. В частности, роль камикадзе, приближающегося к берегам Крыма во время учений, отведена украинскому кораблю.