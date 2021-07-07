США подготовят Украину, Литву и Польшу к атаке на Калининград

США подготовят Украину, Литву и Польшу к атаке на Калининград
Фото: Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
продолжение"Только для наших воинов": Порошенко угостил ВСУ на Донбассе черешней
НАТО отводит соседям России роль исполнителей военных приказов

Целью международных военных учений "Три меча" на Украине станет подготовка к атаке на российский Калининград, Белоруссию и Донбасс. К такому выводу пришел американский аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф.

Маневры пройдут на Украине с 17 по 30 июля. Называются они "Три меча", поскольку задействованы в них должны быть военные Незалежной, Польши и Литвы. Однако в них примут участие и военнослужащие, а также боевая техника из США. Об этом сообщил Генштаб Украины.

Военный аналитик Рик Розофф обращает внимание и еще на одну деталь, озвученную Киевом: совместная бригада названа в честь гетмана Константина Острожского, а официальная цель маневров – укрепление взаимодействия в рамках "Люблинского треугольника".

"Ссылка на Великого гетмана Литвы (1460-1530) является еще одним указанием на то, в каком направлении продвинулись три вовлеченных государства",

– отмечает американский эксперт. При этом, по его словам, инициатива "Люблинский треугольник" отсылает к Люблинской унии середины 16 века, положившей начало Речи Посполитой.

"Послание в адрес Белоруссии и России не могло быть более ясным, – пишет аналитик. – Литовско-польско-украинская бригада вместе с силами Пентагона может стать подразделением, которое способно вторгнуться в Белоруссию, Калининград или Донбасс, если этого захотят в НАТО",

– делает вывод эксперт.

Сейчас на территории Украины проходят учения НАТО "Си Бриз". Несмотря на название, маневры запланированы не только на море, но и на суше. По оценке экспертов, Запад раздувает агрессивные настроения Незалежной, при этом отводит ей роль пушечного мяса. В частности, роль камикадзе, приближающегося к берегам Крыма во время учений, отведена украинскому кораблю.

Источник: Anti-Bellum
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость272705
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сколько раз пытались завоевать Россию,но хотелка не получилась.
Как говорят в России-Кто к нам с мечём прийдёт,тот от меча и погибнет.
Если Евросоюз накроется,то поляки и прибалты преврятятся в деревню,
отсталую ,,страну,,так как вся молодёж уехала в Европу.
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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гость
Подготовят? Дупло расширят? Там дальше уже не куда, пендосы побойтесь бога! Изверги рабовладельцы!
Всех этих пшеков, укроТВАВРЕЙ и прое6алтов необходимо уничтожить!
гость
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Подготовят? Дупло расширят? Там дальше уже не куда, пендосы побойтесь бога! Изверги рабовладельцы!
Михаэль
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OMG, как же они хоронить то будут своих войнов света, места не хватит. Наш аналитик явно курил, что-то запрещенное.
гость
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Разве отановцы на место территории своего сообщества желает ПУСТЫНЮ--есть сомнения!???Им бы ликвидироватся как ВАРШАВСКОМУ ДОГОВОРУ,а не брацать военщиной у чужих границ и провоцировать своих табаки!!!
Гость275194
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Не "Три меча", а три вялых болта
Гость274994
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Поляки и литы, несмотря на то,что они в НАТО состоят, границы не нарушат, потому что знают, что им сразу ответка прилетит, и из-за них 3 мировую не будут развязывать, просто посмотрят каким вооружением Россия будет оперировать, а вот бандеровцы из-за отсутствия инстинкта самосохранения,или из-за желания подмахнуть задом амерам, вполне могут совершить самоубийственный рывок через границу!
бред эксперта
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Не надо гнать волну - никто никуда не вторгнется. Украина решилась было войти в Донбасс - быстро осадили. А тут про территорию России
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