Варшава сможет отразить "наступление" РФ с помощью американской техники, уверен журналист

Для Пентагона Польша является главной основой обороны восточного фланга Североатлантического альянса. Однако для большей эффективности необходимо основательно модернизировать польскую армию. Вопросы вызывает современное вооружение.

Сейчас Польша уже следует намеченному пути. Варшава подписала контракт на поставки F-35, приобрела зенитно-ракетные комплексы "Патриот" и РСЗО HIMARS.

По мнению обозревателя издания The National Interest Дэна Гуре, модернизацию польских ВС смогут дополнить боевые танки M1 Abrams. Пока что главной силой танковой мощи гордой восточноевропейской страны составляют устаревшие советские экземпляры – свыше 500 единиц. А современная американская бронетехника, полагает специалист, позволит ей сдержать наступление танковых колонн РФ.

"Во-первых, так возможности Польши в ведении боя с применением тяжелой техники увеличились. Даже в наше время важную роль, если говорить о сфере обычного вооружения, они имеют большое значение. Во-вторых, таким образом Вашингтон подкрепил бы свои слова о поддержке членов НАТО, послав Москве соответствующий сигнал. В-третьих, так оперативное взаимодействие между Польшей и Штатами бы улучшилось", – пишет Гуре.

Обозреватель уверен, что в вопросе оказания помощи странам на "передней линии" передача "Абрамсов" Польше привлечет местную промышленность к техническому обеспечению американской техники. А альянс был получил еще одно свидетельство готовности в защите своего восточного фланга.

Ранее польский обозреватель Михал Фишер заявил, что Россия вынашивает планы по захвату Польши и ее отделению от Запада.