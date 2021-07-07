На партнеров Киева из альянса уже не производят впечатления москитный флот Незалежной и авиация советских времен

Россия внимательно следит за международными учениями Sea Breeze-2021, которые проводит Украина во главе с США и большой группой партнеров по НАТО в Черном море. Украинские медиа и политики, науськиваемые западными союзниками, делают легкомысленные и опасные заявления о направленности этих маневров исключительно против РФ.

При этом в Незалежной почему-то убеждены, что масштаб учений демонстрирует безоговорочную поддержку курса киевского режима. Однако после провокации с британским эсминцем Defender, который осмелился зайти в территориальные воды России у берегов Крыма на три километра и давший деру, как только рядом с ним предупредительно отстрелялись наши пограничный катер и Су-24М, никто из иностранных участников Sea Breeze больше не решается повторить "подвиг" ВМС Соединенного Королевства, отмечает РИА "Новости".

Тем не менее, в Москве обратили внимание на то, что в ходе учений западные инструкторы учат украинских боевых пловцов проводить подводные диверсии. В частности, в тренировках участвуют около 130 пловцов из шести стран, что вызывает тревогу в свете неоднократных угроз из Киева о планах взорвать Крымский мост.

Кроме того, морские пехотинцы ВСУ прошли совместную подготовку по минно-взрывному делу. Под Николаевом украинский генералитет похвастался новыми турецкими БПЛА Bayraktar с авиабомбами. Но больше хвастаться оказалось нечем, поскольку оставшиеся со времен СССР боевые вертолеты и самолеты на членов Североатлантического альянса впечатления уже давно не производят.

Вопреки громким заявлениям об участии 32 кораблей, в реальности Незалежная вывела в море 24 корабля – все, что еще может держаться на плаву в рядах ВМСУ, включая катера и даже буксиры.

Зато Пентагон предоставил для маневров действительно опасный корабль – эсминец Ross, оснащаемый ракетами "Томагавк". Восторгу одного из украинских журналистов не было предела. Он уверял, что "американец" сможет "сжечь весь Черноморский флот России". Откуда у него убежденность, что США в случае военного конфликта в регионе заступятся за Киев, неизвестно. Недавнее тайное и стремительное бегство воинов Пентагона из штатовской базы в афганском Баграме, побросавших там сотни единиц боевого снаряжения, заставляет сомневаться, что США так уж сломя голову понесутся защищать первого попавшего под руку союзника в Европе.

В свою очередь, российский военкор Александр Коц в своем телеграм-канале не удержался и показал разницу между маневрами десантников РФ и Украины. Он разместил видео, как бойцы ВДВ ВСУ с флагом десантируются с самолета-кукурузника. В комментариях подписчики отметили, что ученияSea Breeze-2021 для соборной обернулись новой зрадой.

