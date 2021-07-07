На сегодняшний день в ВС РФ поставлено всего 20 предсерийных машин для испытаний

Новейший российский танк Т-14 "Армата", действительно, представляет ужасную угрозу для противника, однако имеет одну огромную проблему. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Этой самой гигантской проблемой в статье называется отсутствие массового производства танка, что связано с недостатком финансирования. Автор публикации выразил сомнение, что российский ВПК в состоянии ежегодно выпускать по сто Т-14 "Армата".

В публикации отмечается, что новая боевая машина создана практически с нуля, а не опиралась на "прошлые разработки советских времен". Так, "Армата" получила необитаемый боевой модуль, 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А82-1М, современнейшую систему активной защиты и оснащена боеприпасами с лазерным наведением.

Водитель, наводчик и командир танка размещаются в боевом отделении, которое находится в бронированной капсуле в передней части корпуса, изолированной от автомата заряжания, а также от хранилища боеприпасов в центре машины.

Боевой отсек изготовлен из композитных материалов и защищен многослойной броней, которая, согласно отчетам аналитиков, может выдержать прямое попадание практически любого типа снаряда, который существует в настоящее время, включая подкалиберные и кумулятивные. Передняя часть танка также покрыта системой активной обороны, которая предназначена для перехвата противотанковых боеприпасов, включая подкалиберные снаряды, такие как противотанковые управляемые ракеты, ракеты и РПГ.

Несмотря на свои огромные размеры, Т-14 "Армата" может развивать скорость до 90 км в час.

"Стоимость была фактором для стесненной в средствах Москвы, несмотря на то, что, по сообщениям, стоимость Т-14 за одну машину составляет чуть менее четырех миллионов долларов... На сегодняшний день в российскую армию для испытаний было поставлено всего около 20 предсерийных единиц", – говорится в публикации.



Основной боевой танк Т-14 "Армата" впервые продемонстрирован во время Парада Победы в мае 2015 года в Москве, и рассматривался как крупный технологический прорыв в отечественном танкостроении, напоминается в статье. Добавим, что и в нынешнем году на Красной площади "Арматы" участвовали в торжествах.

