Американцы и британцы должны помочь Незалежной с катерами

Украинские военно-морские силы уже в 2022 г. могут получить флот из небольших кораблей с боевыми возможностями. Об этом сегодня в Вильнюсе заявил глава Минобороны страны Андрей Таран, выступая на конференции по вопросам реформ в Незалежной.

"Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями", – цитирует "Интерфакс" пана Тарана.

Министр подчеркнул, что эти плавсредства будут оснащены современными противокорабельными ракетами и электронным оружием, которое позволит нынешнему киевскому режиму "представлять определенную угрозу российским морским силам".

По его словам, этого мало, поэтому в ведомстве работают над тем, где и как приобрести противокорабельные ракеты, которые можно установить на корвет, который украинцам строят турки. Также соборной нужны системы для береговой обороны.

Кроме того, в Минобороны ломают голову над тем, как модернизировать ударные советские вертолеты, пока придумали новые лопасти.

Ранее сегодня мы писали, что Украина на идущих сейчас морских международных учениях Sea Breeze-2021 в Черном море смогла "похвастаться" перед западными коллегами лишь высадкой десанта из кукурузников и буксиров с малыми катерами.

